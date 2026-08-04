Carlos Rivera vuelve a Colombia: anuncia concierto en Bogotá con su gira ‘¡Vida México!’ y estas son las fechas de boletería

Carlos Rivera confirmó oficialmente su regreso a Colombia con ‘¡Vida México! Tour’, la gira internacional con la que continúa promocionando su más reciente producción discográfica.

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El artista mexicano se presentará el 2 de octubre de 2026 en el Movistar Arena de Bogotá, en un concierto producido por Breakfast Live, que promete convertirse en una celebración de la música, las raíces y la identidad cultural de México.

El espectáculo llega con un significado especial para el intérprete de Te esperaba y Recuérdame. La fecha elegida coincide con el inicio de una de las temporadas más representativas para la cultura mexicana, inspirada en el universo de Vida México, un proyecto que, según la organización, rinde homenaje a la vida, la memoria y las tradiciones que caracterizan al país azteca.

La elección de Colombia tampoco fue casual. De acuerdo con los organizadores, el público colombiano ha acompañado la carrera de Carlos Rivera durante años, convirtiendo al país en uno de los mercados más importantes para el artista fuera de México. Ese vínculo, aseguran, hace de este reencuentro uno de los momentos más especiales de la gira internacional.

Un recorrido por sus grandes éxitos

Durante el concierto, Rivera combinará las canciones de su nueva etapa musical con varios de los temas que marcaron su carrera y lo consolidaron como uno de los artistas más reconocidos de la música latina.

El repertorio incluirá éxitos como Recuérdame, Me Muero, Te Esperaba, Que Lo Nuestro Se Quede Nuestro y Sería Más Fácil, además de otras canciones que recorrerán más de dos décadas de trayectoria artística.

El álbum Vida México, que inspira esta gira, está construido alrededor del mariachi y de los sonidos tradicionales mexicanos desde una propuesta contemporánea. La producción reúne 15 canciones y un bonus track, además de colaboraciones con artistas como Alejandro Fernández, Ana Bárbara, Pepe Aguilar, Marisela y Natalia Lafourcade.

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¿Cuándo comienza la venta de boletería?

La preventa exclusiva para clientes Movistar estará disponible desde el 4 de agosto de 2026 a las 10:00 a. m. y se extenderá hasta el 6 de agosto a las 9:59 a. m., o hasta agotar existencias.

Por su parte, la venta para el público general comenzará el 6 de agosto a las 10:00 a. m. a través de TuBoleta.

Con esta nueva visita, Carlos Rivera buscará reencontrarse con un público que ha acompañado su carrera desde hace años y presentar un espectáculo que, más allá de un concierto, pretende convertirse en una celebración de la vida, la memoria y la riqueza cultural mexicana.