Con conciertos, teatro, museos y hasta café gratis: estos son los mejores planes de Tardeando el Centro este 31 de julio

El corazón de Bogotá volverá a llenarse de música, arte y gastronomía con una nueva edición de ‘Tardeando el Centro’, una iniciativa de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA) que este viernes 31 de julio, entre la 1:00 p. m. y la medianoche, reunirá a más de 30 teatros, museos, galerías, cafés, bares, librerías y restaurantes con una programación especial para residentes y visitantes.
Uno de los principales atractivos será la amplia oferta cultural distribuida por todo el centro histórico. Los asistentes podrán recorrer exposiciones temporales, asistir a obras de teatro, conciertos, recorridos patrimoniales y actividades artísticas, además de aprovechar promociones especiales en establecimientos aliados que se sumaron a esta jornada mensual impulsada por el Distrito.
Entre los espacios participantes estarán museos y galerías con exposiciones abiertas al público, además de librerías y centros culturales que ofrecerán conversatorios, muestras de arte y actividades para todas las edades. También habrá funciones teatrales en distintos escenarios del centro, música en vivo y experiencias pensadas para quienes buscan recorrer Bogotá de una manera diferente.
La gastronomía también tendrá un papel protagónico. Restaurantes, cafeterías y bares ofrecerán descuentos, menús especiales, promociones en bebidas y experiencias alrededor del café de origen, mientras que algunos establecimientos contarán con música en vivo para acompañar la jornada nocturna.
Esta edición, además, incluirá actividades conmemorativas por el Día Mundial contra la Trata de Personas, con espacios de sensibilización que se integrarán a la agenda cultural, buscando promover la reflexión ciudadana a través del arte y la participación comunitaria.
Los organizadores recomendaron consultar el mapa interactivo de ‘Tardeando el Centro’, donde se encuentra la programación completa con horarios, direcciones y beneficios de cada establecimiento participante. La iniciativa hace parte de la estrategia ‘El Centro Vive’, con la que el Distrito busca fortalecer el comercio, el turismo y la oferta cultural en una de las zonas más emblemáticas de Bogotá.