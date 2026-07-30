Con conciertos, teatro, museos y hasta café gratis: estos son los mejores planes de Tardeando el Centro este 31 de julio

El corazón de Bogotá volverá a llenarse de música, arte y gastronomía con una nueva edición de ‘Tardeando el Centro’, una iniciativa de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA) que este viernes 31 de julio, entre la 1:00 p. m. y la medianoche, reunirá a más de 30 teatros, museos, galerías, cafés, bares, librerías y restaurantes con una programación especial para residentes y visitantes.

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Uno de los principales atractivos será la amplia oferta cultural distribuida por todo el centro histórico. Los asistentes podrán recorrer exposiciones temporales, asistir a obras de teatro, conciertos, recorridos patrimoniales y actividades artísticas, además de aprovechar promociones especiales en establecimientos aliados que se sumaron a esta jornada mensual impulsada por el Distrito.

Entre los espacios participantes estarán museos y galerías con exposiciones abiertas al público, además de librerías y centros culturales que ofrecerán conversatorios, muestras de arte y actividades para todas las edades. También habrá funciones teatrales en distintos escenarios del centro, música en vivo y experiencias pensadas para quienes buscan recorrer Bogotá de una manera diferente.

La gastronomía también tendrá un papel protagónico. Restaurantes, cafeterías y bares ofrecerán descuentos, menús especiales, promociones en bebidas y experiencias alrededor del café de origen, mientras que algunos establecimientos contarán con música en vivo para acompañar la jornada nocturna.

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Esta edición, además, incluirá actividades conmemorativas por el Día Mundial contra la Trata de Personas, con espacios de sensibilización que se integrarán a la agenda cultural, buscando promover la reflexión ciudadana a través del arte y la participación comunitaria.

Los organizadores recomendaron consultar el mapa interactivo de ‘Tardeando el Centro’, donde se encuentra la programación completa con horarios, direcciones y beneficios de cada establecimiento participante. La iniciativa hace parte de la estrategia ‘El Centro Vive’, con la que el Distrito busca fortalecer el comercio, el turismo y la oferta cultural en una de las zonas más emblemáticas de Bogotá.