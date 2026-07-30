Tenga cuidado: así están estafando con falsos arriendos en Bogotá

La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá ha extendido un llamado a la ciudadanía para que se mantenga alerta al momento de buscar y negociar un arriendo en la capital, esto debido a que en los últimos meses se habrían registrado varias denuncias de estafas relacionadas con este tipo de negocios.

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Según las autoridades, se logró determinar, gracias a un estudio del Equipo de Asistencia Integral a la Denuncia (AIDE), que los criminales operarían principalmente por medio de redes sociales, en las que publicarían las supuestas casas o apartamentos para arriendo, ofreciéndolos a precios inusualmente bajos, con el fin de llamar la atención de los posibles arrendatarios.

Una vez se establezca contacto con la víctima, los estafadores le solicitarían diversos documentos personales con la justificación de ir adelantando el estudio para el arriendo. Entre los principales requisitos que piden están la fotocopia de la cédula de ciudadanía, certificaciones laborales, documentos de codeudores e incluso declaraciones de renta, bajo la excusa de validar la capacidad económica para tomar el inmueble.

Después de esto, los criminales exigirían un pago anticipado del 50 % del valor total del arriendo, con la excusa de “separar” el lugar o firmar el supuesto contrato. Sin embargo, en muchos casos se ha registrado que los estafadores podrían pedir más dinero con la justificación de cubrir depósitos relacionados con daños o el proceso de trasteo.

Asimismo, posteriormente a que la víctima haya realizado estos pagos, los falsos arrendadores pactarían una fecha de entrega con la persona y, al estar cerca el día acordado, pedirían de nuevo una consignación por el valor restante del inmueble.

Por su parte, cuando las víctimas llegan a la dirección acordada, se dan cuenta de que la casa o el apartamento prometido ya está arrendado a terceros, pertenece a otras personas o, simplemente, no existe. Al volver a escribirles a las personas con las que negociaron, los estafadores ya no responderían las llamadas ni los mensajes, llegando incluso a bloquearlos de las redes sociales y desapareciendo con el dinero.

Por este tipo de casos, la Secretaría de Seguridad de Bogotá entregó un listado de recomendaciones que pueden seguir aquellos ciudadanos que se encuentren interesados en tomar o buscar un arriendo en la ciudad.

Entre los principales consejos dados por el organismo se encuentra realizar estos procesos con entidades reconocidas o páginas oficiales. En caso de estar interesado en una oferta publicada por medio de redes sociales, es importante que desconfíe de aquellas que tengan precios inusualmente bajos.

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Otras recomendaciones son:

Verificar que el inmueble exista y hacer siempre una visita presencial antes de entregar dinero o documentos.

Evitar enviar documentos personales sensibles a desconocidos a través de redes sociales o aplicaciones de mensajería.

No entregar anticipos, consignaciones ni depósitos sin haber firmado un contrato formal de arrendamiento.

No permitir presiones por supuestos “cupos limitados” o entregas inmediatas del inmueble.

Asimismo, las autoridades recordaron a los ciudadanos que, en caso de ser estafados, pueden comunicarse por medio de los canales pertinentes, además de presentar la denuncia ante la Fiscalía, lo que ayudaría a identificar y contrarrestar este tipo de situaciones.