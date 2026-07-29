Las desgarradoras notas de auxilio de una niña de siete años que fue rescatada por la Policía

La Policía Metropolitana de Bogotá confirmó el rescate de una menor de siete años de edad que permanecía sola dentro de un inmueble en la capital. El procedimiento se desarrolló en el barrio Galán tras las alertas emitidas por los habitantes del sector, quienes informaron a las autoridades sobre la posible situación de desprotección de la niña.

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Al arribar al sitio para verificar la novedad, las patrullas policiales constataron el estado de alteración emocional en el que se encontraba la menor. La niña entregó varias notas escritas a mano a través de una ventana, donde manifestaba estar sin la compañía de un adulto responsable desde las primeras horas de la mañana y solicitaba asistencia inmediata.

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Con la colaboración de una residente de la zona que facilitó el ingreso a la edificación, las fuerzas de seguridad completaron la extracción de la menor. La oportuna intervención de la patrulla permitió asegurar la integridad de la niña y trasladarla a un entorno protegido para la evaluación de su condición de salud.

Restablecimiento de derechos y medidas de protección

Posteriormente, las autoridades activaron las rutas de atención correspondientes para la restitución de sus garantías legales y familiares. La menor quedó a disposición del Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia de la institución policial, previo a su remisión al Centro Especializado Revivir para la valoración médica y psicológica.

En dicha sede, la custodia de la menor fue asumida por un defensor de familia de turno con el objetivo de iniciar el proceso administrativo de protección. El teniente coronel Manuel Ricardo Saavedra Mojica, jefe de la Seccional de Protección, señaló que se logró “poner a salvo a la menor y dejarla a disposición de la autoridad administrativa para el restablecimiento de sus derechos”.

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El reporte de las autoridades expuso la dimensión de este tipo de eventos en la ciudad en lo que va del año. El teniente coronel resaltó la importancia de que “en lo corrido del año, hemos atendido 263 casos de niños, niñas y adolescentes dejados en protección por negligencia, abandono y rescate”.

La solidaridad de un ciudadano y una hoja de papel se convirtieron en el mensaje de auxilio de una niña de 7 años en #PuenteAranda , fue así como de manera inmediata la Policía Nacional activó la ruta de atención para restablecer sus derechos ante un presunto abandono. pic.twitter.com/3Dkx0TXln9 — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) July 29, 2026

Frente a estas cifras, los voceros de la Policía Nacional hicieron un llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier sospecha de vulneración de derechos contra menores de edad. La institución recordó la disponibilidad de la línea de emergencias 123 y la red de Comandos de Atención Inmediata (CAI) para el reporte de situaciones de riesgo en los barrios de la capital.