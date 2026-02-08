Nación

Autoridades rescataron menor de 3 años que habría sido abandonada en vivienda del norte de Bogotá

La acción de la Policía Nacional se dio gracias al llamado de la comunidad del barrio Verbenal, que alertó del llanto de una menor al interior de habitación en la madrugada.

Redacción Nación
8 de febrero de 2026, 1:56 p. m.
La Policía rescató una menor de edad que se encontraba sola en una vivienda de la localidad de Usaquén.
La Policía rescató una menor de edad que se encontraba sola en una vivienda de la localidad de Usaquén.

Una menor de 3 años de edad fue rescatada en las últimas horas por miembros de la Policía Nacional, quien al parecer se encontraba en condición de abandono al interior de una vivienda en el norte de Bogotá.

Los hechos ocurrieron en la madrugada de este domingo, 8 de febrero, en la localidad de Usaquén. La Policía Nacional fue alertada por la comunidad del barrio Verbenal sobre un presunto hecho de abandono.

De acuerdo con la denuncia de los residentes de la zona, la menor de edad se encontraba llorando al interior de una habitación en horas de la madrugada, por lo que decidieron dar aviso a las autoridades.

Al llegar al lugar constataron que la menor se encontraba sola y encerrada bajo llave en una habitación, por lo que con el apoyo de los bomberos se ingresó al lugar y se logró su rescate.

La menor fue trasladada al Centro Especializado Revivir, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, para el restablecimiento de sus derechos.

El teniente Norberto Caro, jefe seccional de Protección y Servicios Especiales, explicó que el rescate de la menor fue posible gracias al trabajo articulado entre la comunidad, las zonas de atención y la Policía de infancia.

"Una vez se hacen las verificaciones y en coordinación con nuestros bomberos de Bogotá, se logra el ingreso al inmueble y se procede al rescate de esta menor para garantizarle sus derechos", señaló el teniente coronel.

El alto oficial invitó a la comunidad para que cualquier hecho que pueda poner en riesgo la vida, la integridad de los menores de edad sea denunciado a través de nuestra línea de atención en el CAIM más cercano.

El pasado 18 de enero también se registró el rescate de una menor de seis años que fue hallada sola al interior de un apartamento en la localidad de Kennedy, al suroccidente de Bogotá.

La niña fue rescatada por oficiales de la Policía Nacional, con el apoyo del Cuerpo de Bomberos, luego de que fuera vista desde la ventana de un segundo piso pidiendo ayuda y manifestando que tenía hambre.

De acuerdo con las autoridades, al llegar al lugar los uniformados encontraron la puerta del inmueble cerrada, por lo que fue necesaria la intervención de los Bomberos, para el rescate a través de una ventana.

La Policía Nacional rescató a una menor de seis años que se encontraba sola en un apartamento.
La Policía Nacional rescató a una menor de seis años que se encontraba sola en un apartamento. Foto: X @PoliciaBogota

La capital del país no es la única con estos problemas. El pasado 8 de noviembre, la Policía de Medellín rescató a dos menores de edad, de 11 y 12 años, que se encontraban en condición de abandono.

