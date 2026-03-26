Toque de queda, camiones incinerados y bloqueos: se agrava el paro minero en el Bajo Cauca antioqueño

La situación de orden público en el Bajo Cauca antioqueño se ha deteriorado en medio del paro minero que completa varios días de protestas, con reportes de vehículos incinerados, bloqueos en vías estratégicas y la presencia de encapuchados en distintos puntos de la región.

Ante los disturbios, autoridades locales adoptaron medidas excepcionales. En el municipio de El Bagre se decretó toque de queda nocturno para intentar contener los hechos de violencia y restablecer el control. La restricción limita la movilidad en horas de la noche y contempla sanciones para quienes incumplan la medida.

Mineros se niegan a despejar las vías taponadas. Las pérdidas son millonarias. (Photo by Raul ARBOLEDA / AFP) Foto: AFP

Los desmanes han incluido la quema de vehículos de carga, ataques a automotores y saqueos a establecimientos comerciales. De acuerdo con reportes, al menos cinco camiones han sido incinerados durante los días de protesta, lo que ha generado preocupación entre transportadores y empresarios de la región.

En medio de la tensión, también se han registrado bloqueos en corredores clave que conectan a Antioquia con la Costa Caribe, afectando el transporte de mercancías y generando millonarias pérdidas económicas. Gremios advierten que la situación ha dejado vehículos atrapados y mercancías en riesgo.

Las autoridades han señalado la presencia de personas encapuchadas que estarían participando en actos vandálicos, lo que ha dificultado el control de las protestas. Además, se han reportado ataques contra ambulancias y afectaciones a servicios esenciales, lo que agrava el impacto en la población civil.

El paro minero se desarrolla en municipios como Caucasia, Cáceres y Nechí, donde también se han implementado restricciones como ley seca y limitaciones a la movilidad para evitar una escalada mayor de violencia.

Las protestas, lideradas por pequeños y medianos mineros, tienen como principal reclamo la falta de avances en los procesos de formalización de la actividad minera. Los manifestantes aseguran que las acciones de las autoridades contra la minería ilegal afectan directamente su sustento y exigen soluciones estructurales.

En paralelo, la crisis ha comenzado a impactar otros sectores. En El Bagre, miles de estudiantes han tenido que adoptar esquemas de educación flexible debido a las condiciones de seguridad, mientras comerciantes reportan pérdidas y cierres temporales por los disturbios.

Desde las administraciones locales y departamentales se ha hecho un llamado urgente al Gobierno Nacional para avanzar en diálogos que permitan levantar el paro y evitar que la situación continúe escalando.

Mientras tanto, el panorama en esta subregión de Antioquia sigue marcado por la incertidumbre, con comunidades que enfrentan restricciones, temor y afectaciones económicas en medio de una protesta que no logra encontrar una salida negociada.