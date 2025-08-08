Suscribirse

Paro campesino continúa en Ventaquemada, pese a que paro minero ya se levantó: esta es la razón

Aunque hubo acuerdo con los mineros, aún no se ha llegado al final de conversaciones con parameros

Redacción Semana
8 de agosto de 2025, 11:35 a. m.
Mesa de diálogo en el Puente de Boyacá.
Mesa de diálogo en el Puente de Boyacá. | Foto: Imagen tomada de X del perfil de @CarlosAmayaR

Tras cuatro días de paro minero, este viernes el presidente Gustavo Petro anunció a través de su cuenta de X la llegada de un acuerdo con comunidades mineras de Boyacá y con ello el fin de las protestas por parte de mineros. Pese a ello, el paro con los parameros aún continúa en el municipio de Ventaquemada.

La razón principal es que se espera resolver el último de los 11 puntos que se han puesto en discusión en la mesa de diálogo. Se trata del acuerdo sobre los tiempos administrativos para aplicar los otros puntos discutidos

Es por ello que las comunidades campesinas y que están presentes en los páramos continúan realizando bloqueos en el sector del puente de Boyacá. El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, aseguró que se ha logrado avanzar en las conversaciones con los campesinos del páramo.

Se espera que este viernes, 8 de agosto, se continúe con las conversaciones con parameros, que se rehúsan a levantar el paro hasta que no se resuelva con totalidad los puntos solicitados por los campesinos.

Noticias relacionadas

Paro MineroBoyacá

