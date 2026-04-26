El Servicio Nacional de Aprendizaje es una entidad clave para miles de estudiantes, dado que ofrece formación profesional integral gratuita, técnica y tecnológica, impulsando la empleabilidad, el emprendimiento y el desarrollo técnico del país. Su enfoque en competencias laborales y la articulación con el sector productivo permiten cerrar brechas sociales, tecnificar el talento humano y promover la productividad nacional.

Además de ello, ahora el SENA lanzó una nueva herramienta a modo de test, que permite a muchos jóvenes saber qué estudiar o a qué dedicarse en su vida profesional. Se trata del nuevo test de orientación vocacional, que guía a los estudiantes y profesionales en su desarrollo académico y vocacional, facilitando la toma de decisiones informadas.

El Servicio Nacional de Aprendizaje lanzó un test vocacional gratuito para orientar a jóvenes en la elección de su futuro profesional. Foto: Composición Semana) Universidad Externado de Colombia/ Getty Images/ SENA

Estos cursos ayudan a conectar intereses personales con oportunidades futuras, mejorando el rendimiento escolar, previniendo la deserción y construyendo proyectos de vida sólidos mediante el autoconocimiento.

La prueba, denominada Inventario Preferencial de Ocupaciones (IPO), permite identificar los gustos y también las fortalezas de los estudiantes, con el fin de sugerirles programas educativos que se ajusten a cada uno.

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Este programa funciona a través de un cuestionario, en el que se analizan las preferencias del alumno. Tras presentar la prueba, la plataforma identifica y selecciona hasta nueve áreas vocacionales con las que pueda tener vínculos el aplicante.

A través del Sofía Plus, los usuarios pueden acceder al Inventario Preferencial de Ocupaciones y conocer sus afinidades laborales. Foto: Sena

Además de entregar una lista de gustos, también entrega un informe detallado y específico en el que se sugieren programas de formación que son ofrecidos por el SENA, con los que puede tener relación dadas sus afinidades y habilidades.

El test puede ser de gran utilidad para los estudiantes recién graduados de bachillerato o también para quienes se sientan confundidos y quieran darle un vuelco a su vida profesional y a su educación.

Más de 246.000 estudiantes presentarán este domingo, 26 de abril, las pruebas Saber Pro y Saber TyT

Para acceder, lo primero que debe hacer es ingresar al portal Sofía Plus. Buscar el test por su nombre oficial e ingresar al mismo. Al finalizarlo, el SENA le enviará sus resultados directo al correo.

La nueva herramienta del SENA busca reducir la deserción académica mediante decisiones educativas más informadas. Foto: Semana