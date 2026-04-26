Educación

SENA lanza test para ayudar a jóvenes que no saben qué estudiar: así puede acceder

La entidad tiene disponible un test de orientación vocacional. Estos son los pasos para inscribirse.

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Redacción Semana
26 de abril de 2026 a las 1:52 p. m.
El test identifica hasta nueve áreas vocacionales según los intereses y habilidades de cada estudiante.
El test identifica hasta nueve áreas vocacionales según los intereses y habilidades de cada estudiante. Foto: Cortesía SENA Risaralda

El Servicio Nacional de Aprendizaje es una entidad clave para miles de estudiantes, dado que ofrece formación profesional integral gratuita, técnica y tecnológica, impulsando la empleabilidad, el emprendimiento y el desarrollo técnico del país. Su enfoque en competencias laborales y la articulación con el sector productivo permiten cerrar brechas sociales, tecnificar el talento humano y promover la productividad nacional.

Además de ello, ahora el SENA lanzó una nueva herramienta a modo de test, que permite a muchos jóvenes saber qué estudiar o a qué dedicarse en su vida profesional. Se trata del nuevo test de orientación vocacional, que guía a los estudiantes y profesionales en su desarrollo académico y vocacional, facilitando la toma de decisiones informadas.

Formación en el SENA, punto de partida para miles de estudiantes que luego pueden continuar su educación en universidades mediante procesos de homologación.
El Servicio Nacional de Aprendizaje lanzó un test vocacional gratuito para orientar a jóvenes en la elección de su futuro profesional. Foto: Composición Semana) Universidad Externado de Colombia/ Getty Images/ SENA

Estos cursos ayudan a conectar intereses personales con oportunidades futuras, mejorando el rendimiento escolar, previniendo la deserción y construyendo proyectos de vida sólidos mediante el autoconocimiento.

La prueba, denominada Inventario Preferencial de Ocupaciones (IPO), permite identificar los gustos y también las fortalezas de los estudiantes, con el fin de sugerirles programas educativos que se ajusten a cada uno.

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Este programa funciona a través de un cuestionario, en el que se analizan las preferencias del alumno. Tras presentar la prueba, la plataforma identifica y selecciona hasta nueve áreas vocacionales con las que pueda tener vínculos el aplicante.

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A través del Sofía Plus, los usuarios pueden acceder al Inventario Preferencial de Ocupaciones y conocer sus afinidades laborales. Foto: Sena

Además de entregar una lista de gustos, también entrega un informe detallado y específico en el que se sugieren programas de formación que son ofrecidos por el SENA, con los que puede tener relación dadas sus afinidades y habilidades.

El test puede ser de gran utilidad para los estudiantes recién graduados de bachillerato o también para quienes se sientan confundidos y quieran darle un vuelco a su vida profesional y a su educación.

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Para acceder, lo primero que debe hacer es ingresar al portal Sofía Plus. Buscar el test por su nombre oficial e ingresar al mismo. Al finalizarlo, el SENA le enviará sus resultados directo al correo.

Este es el proceso que debe llevar a cabo para postularse.
La nueva herramienta del SENA busca reducir la deserción académica mediante decisiones educativas más informadas. Foto: Semana