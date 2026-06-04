La Universidad Nacional busca ampliar acceso a carreras de salud con nuevos programas en Medellín

La formación de profesionales de la salud continúa apareciendo como uno de los principales retos educativos del país.

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En ese contexto, la Universidad Nacional anunció la apertura de dos nuevos programas de pregrado, Fonoaudiología y Terapia Ocupacional, dentro de la Facultad de Ciencias de la Vida de la Sede Medellín, apuesta que busca ampliar cobertura educativa, fortalecer talento humano y responder a necesidades crecientes del sistema de salud colombiano.

Las inscripciones para ambos programas comenzaron el 1 de junio y estarán abiertas hasta el 17 del mismo mes. Las clases iniciarán en agosto bajo modalidad presencial y harán parte de un Programa de Admisión Especial con Enfoque Territorial (PAET), dirigido específicamente a estudiantes de Antioquia, Córdoba y Chocó pertenecientes a estratos 1, 2 y 3.

Según cifras presentadas por la institución, actualmente las universidades públicas atienden aproximadamente un 28 % de la demanda de formación en salud, mientras cerca del 72 % permanece concentrada en instituciones privadas, situación que continúa generando barreras económicas para miles de estudiantes.

La necesidad de talento humano también explica parte de la apuesta. Colombia enfrenta déficits estimados superiores a 56.000 médicos, cerca de 454.000 profesionales de enfermería y aproximadamente 53.000 profesionales en farmacia, cifras que mantienen presión sobre formación, cobertura territorial y disponibilidad de personal especializado.

Los nuevos programas contarán inicialmente con 35 cupos cada uno, desarrollados mediante convenio con la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Sede Bogotá. Además, los pines de inscripción serán gratuitos y asignados hasta agotar disponibilidad.

La Facultad de Ciencias de la Vida, creada en diciembre de 2023, aparece precisamente como parte de una estrategia institucional orientada a fortalecer la formación interdisciplinaria en salud, integrando ciencias naturales, medicina, ingeniería y ciencias sociales.

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Mientras Terapia Ocupacional tendrá énfasis en rehabilitación, salud mental, inclusión social y trabajo comunitario, Fonoaudiología estará enfocada en comunicación humana, audición, lenguaje y desarrollo de tecnologías relacionadas con discapacidades comunicativas.

El verdadero reto estará en cómo ampliar el acceso a educación pública en salud mientras el país continúa enfrentando déficits históricos de personal y mayores necesidades de atención en regiones tradicionalmente desatendidas.