Vacantes en el sector salud en Colombia: sueldos desde $5 millones

El sector salud desempeña una función esencial en el bienestar de la población y en el funcionamiento del sistema de atención médica del país. Además de su relevancia social, es una de las actividades que más demanda talento y que mantiene una oferta constante de oportunidades laborales en distintas regiones de Colombia.
La alta responsabilidad que implica el cuidado de la salud, junto con los conocimientos técnicos y la formación especializada que suelen requerirse, hacen que muchas de estas oportunidades ofrezcan condiciones salariales competitivas. Actualmente, existen vacantes con remuneraciones que parten desde los $5 millones de pesos mensuales.
¿Cómo postularse?
Los interesados pueden aplicar sin costo ingresando a este enlace, donde encontrarán ofertas ajustadas a diferentes perfiles y niveles de experiencia.
A continuación, le presentamos algunas de las vacantes disponibles.
Jefe de enfermería – Bogotá D.C.
Empresa: Confidencial
Salario: $ 5.000.000
El jefe de enfermería será la figura clave en el equipo de salud, liderando y supervisando al personal auxiliar de enfermería, asegurando así un ambiente óptimo para la atención al paciente.
Responsabilidades:
- Liderar y supervisar al personal auxiliar de enfermería.
- Asegurar el cumplimiento de protocolos y procedimientos médicos.
- Coordinar las actividades diarias del área de enfermería.
- Colaborar con el equipo médico para optimizar la atención al paciente.
- Evaluar y mejorar continuamente los procesos de atención de enfermería.
Requerimientos:
- Título profesional en enfermería.
- Experiencia mínima de 1 año en roles de liderazgo en enfermería.
- Conocimiento profundo de protocolos y procedimientos médicos.
Medico general (Vacante para personas con discapacidad) – Armenia
Empresa: Oncólogos de Occidente
Salario: $ 5.357.000
El objetivo del cargo es ejecutar y aplicar los conocimientos propios de la medicina general en el área ambulatoria, garantizando una atención integral y humanizada.
Responsabilidades:
- Realizar atención médica integral a los pacientes en consulta ambulatoria.
- Identificar oportunidades de mejora en los objetivos de gestión.
- Participar en labores académicas y docentes según convenios institucionales.
- Reportar hallazgos derivados de la revisión médica y atención de pacientes.
- Realizar indicadores de satisfacción.
- Garantizar el cumplimiento de protocolos y políticas de seguridad del paciente.
- Brindar orientación sobre derechos, deberes en salud y programas institucionales.
Requerimientos:
- Profesional en Medicina.
- Cursos actualizados según Resolución 3100 y Resolución 3280
- Manejo de herramientas ofimáticas.
- Conocimiento en normatividad vigente en salud.
Médico general – Canal telefónico – Bogotá
Empresa: Keralty
Salario: $ 5.700.000 a $ 5.900.000
Como médico, desempeñará un papel crucial en la atención telefónica, asegurando que los pacientes reciban asistencia oportuna y de calidad.
Responsabilidades:
- Brindar atención médica telefónica a pacientes.
- Evaluar y diagnosticar condiciones de salud de forma remota.
- Colaborar con otros profesionales de la salud para coordinar el cuidado del paciente.
- Mantener registros precisos y actualizados de las consultas médicas.
Requerimientos:
- Profesional en medicina general y deseable especialización en medicina general
- Experiencia mínima de 2 años como médico general (deseable en atención telefónica) y en hospitalización 1 año
- Contar con cursos vigentes en reanimador cardiopulmonar básico y avanzado, violencia sexual, manejo pacientes víctimas de agentes químicos, donación de órganos, manejo de ACV, y manejo del duelo.
Dermatólogo – Medellín
Empresa: Coomsocial
Salario: $ 12.000.000
Coomsocial IPS SAS, institución de salud aliada de Sura, requiere un médico dermatólogo para la realización de consulta especializada y procedimientos menores.
Responsabilidades:
- Realizar consulta externa dermatológica especializada diagnosticando y tratando patologías de la piel, cabello y uñas.
- Ejecutar procedimientos menores dermatológicos siguiendo los protocolos establecidos
- Gestionar la historia clínica electrónica de los pacientes asegurando la completitud y veracidad de la información.
- Colaborar con otros especialistas y personal de salud para ofrecer una atención integral y coordinada.
Requerimientos:
- Título de médico especialista en dermatología con tarjeta profesional vigente.
- Habilidad para trabajar de forma interdisciplinaria y mantener actualización continua en dermatología.
- Compromiso con la ética profesional la calidad asistencial y la seguridad del paciente.
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