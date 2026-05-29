Vacantes en el sector salud en Colombia: sueldos desde $5 millones

El sector salud desempeña una función esencial en el bienestar de la población y en el funcionamiento del sistema de atención médica del país. Además de su relevancia social, es una de las actividades que más demanda talento y que mantiene una oferta constante de oportunidades laborales en distintas regiones de Colombia.

Ofertas de empleo en Medellín con salarios de hasta $9 millones

La alta responsabilidad que implica el cuidado de la salud, junto con los conocimientos técnicos y la formación especializada que suelen requerirse, hacen que muchas de estas oportunidades ofrezcan condiciones salariales competitivas. Actualmente, existen vacantes con remuneraciones que parten desde los $5 millones de pesos mensuales.

¿Cómo postularse?

Los interesados pueden aplicar sin costo ingresando a este enlace, donde encontrarán ofertas ajustadas a diferentes perfiles y niveles de experiencia.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes disponibles.

Trabajo sí hay: se abren vacantes en el sector médico y de salud en diferentes partes del país. Foto: Europa Press via Getty Images

Jefe de enfermería – Bogotá D.C.

Empresa: Confidencial

Salario: $ 5.000.000

El jefe de enfermería será la figura clave en el equipo de salud, liderando y supervisando al personal auxiliar de enfermería, asegurando así un ambiente óptimo para la atención al paciente.

Responsabilidades:

Liderar y supervisar al personal auxiliar de enfermería.

Asegurar el cumplimiento de protocolos y procedimientos médicos.

Coordinar las actividades diarias del área de enfermería.

Colaborar con el equipo médico para optimizar la atención al paciente.

Evaluar y mejorar continuamente los procesos de atención de enfermería.

Requerimientos:

Título profesional en enfermería.

Experiencia mínima de 1 año en roles de liderazgo en enfermería.

Conocimiento profundo de protocolos y procedimientos médicos.

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Medico general (Vacante para personas con discapacidad) – Armenia

Empresa: Oncólogos de Occidente

Salario: $ 5.357.000

El objetivo del cargo es ejecutar y aplicar los conocimientos propios de la medicina general en el área ambulatoria, garantizando una atención integral y humanizada.

Responsabilidades:

Realizar atención médica integral a los pacientes en consulta ambulatoria.

Identificar oportunidades de mejora en los objetivos de gestión.

Participar en labores académicas y docentes según convenios institucionales.

Reportar hallazgos derivados de la revisión médica y atención de pacientes.

Realizar indicadores de satisfacción.

Garantizar el cumplimiento de protocolos y políticas de seguridad del paciente.

Brindar orientación sobre derechos, deberes en salud y programas institucionales.

Requerimientos:

Profesional en Medicina.

Cursos actualizados según Resolución 3100 y Resolución 3280

Manejo de herramientas ofimáticas.

Conocimiento en normatividad vigente en salud.

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Médico general – Canal telefónico – Bogotá

Empresa: Keralty

Salario: $ 5.700.000 a $ 5.900.000

Como médico, desempeñará un papel crucial en la atención telefónica, asegurando que los pacientes reciban asistencia oportuna y de calidad.

Responsabilidades:

Brindar atención médica telefónica a pacientes.

Evaluar y diagnosticar condiciones de salud de forma remota.

Colaborar con otros profesionales de la salud para coordinar el cuidado del paciente.

Mantener registros precisos y actualizados de las consultas médicas.

Requerimientos:

Profesional en medicina general y deseable especialización en medicina general

Experiencia mínima de 2 años como médico general (deseable en atención telefónica) y en hospitalización 1 año

Contar con cursos vigentes en reanimador cardiopulmonar básico y avanzado, violencia sexual, manejo pacientes víctimas de agentes químicos, donación de órganos, manejo de ACV, y manejo del duelo.

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Dermatólogo – Medellín

Empresa: Coomsocial

Salario: $ 12.000.000

Coomsocial IPS SAS, institución de salud aliada de Sura, requiere un médico dermatólogo para la realización de consulta especializada y procedimientos menores.

Responsabilidades:

Realizar consulta externa dermatológica especializada diagnosticando y tratando patologías de la piel, cabello y uñas.

Ejecutar procedimientos menores dermatológicos siguiendo los protocolos establecidos

Gestionar la historia clínica electrónica de los pacientes asegurando la completitud y veracidad de la información.

Colaborar con otros especialistas y personal de salud para ofrecer una atención integral y coordinada.

Requerimientos:

Título de médico especialista en dermatología con tarjeta profesional vigente.

Habilidad para trabajar de forma interdisciplinaria y mantener actualización continua en dermatología.

Compromiso con la ética profesional la calidad asistencial y la seguridad del paciente.

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