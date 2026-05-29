Empresas abren vacantes de trabajo remoto en Colombia: aplique aquí

El trabajo remoto ha ganado espacio dentro del mercado laboral al ofrecer una alternativa que facilita la flexibilidad y reduce los tiempos de desplazamiento. Esta modalidad también ha ampliado las posibilidades de acceso al empleo, permitiendo que personas de distintas regiones del país participen en procesos de selección sin necesidad de trasladarse a una sede física.

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Sin embargo, trabajar desde casa implica asumir responsabilidades específicas, como mantener una adecuada organización del tiempo, cumplir con los objetivos establecidos, garantizar una comunicación efectiva y contar con las herramientas tecnológicas necesarias para desarrollar las tareas asignadas. En respuesta al crecimiento de esta modalidad, diversas empresas mantienen abiertas vacantes remotas para personas con diferentes niveles de experiencia.

¿Cómo aplicar?

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A continuación, le presentamos algunas de las vacantes activas.

Desarrollar habilidades de comunicación digital y familiarizarse con herramientas como Teams y Slack es esencial, al igual que crear un espacio de trabajo productivo en casa con una buena conexión a Internet y mobiliario adecuado. Foto: Stock

Desarrollador senior java

Empresa: Confidencial

Salario: A convenir

Si le apasiona el desarrollo backend, tiene experiencia liderando técnicamente módulos clave y disfruta creando soluciones robustas y escalables, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

Diseñar desarrollar e implementar soluciones backend robustas y escalables utilizando Java Spring Boot y Python.

Participar activamente en la definición de la arquitectura de software y la toma de decisiones técnicas estratégicas.

Desarrollar e implementar APIs REST y microservicios eficientes y seguros

Colaborar en la optimización de bases de datos SQL y NoSQL.

Aplicar y mejorar prácticas de DevOps, incluyendo CI/CD, contenedores y despliegues en la nube.

Escribir código de alta calidad, mantenible y bien documentado.

Diseñar y ejecutar pruebas unitarias y de integración para asegurar la calidad del software .

. Mentorizar a desarrolladores junior y compartir conocimientos técnicos con el equipo.

Contribuir a la mejora continua de los procesos de desarrollo y las prácticas del equipo.

Mantenerse actualizado sobre las últimas tendencias y tecnologías en desarrollo backend.

Requerimientos:

Profesional en Ingeniería de Sistemas o afines.

Experiencia comprobada como desarrollador senior backend con Java y Spring Boot

Experiencia sólida en Python para desarrollo backend

Conocimiento profundo en diseño e implementación de APIs REST y microservicios

Experiencia trabajando con bases de datos relacionales.

Dominio de herramientas de control de versiones como Git.

Experiencia con tecnologías de contenedores como Docker.

Conocimiento y aplicación de prácticas CI/CD y DevOps.

Experiencia en entornos cloud como AWS o Azure.

Capacidad para diseñar y ejecutar pruebas unitarias y de integración.

Conocimiento en prácticas de seguridad de aplicaciones.

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Asesor de viajes freelance - 100% remoto

Empresa: Confidencial

Salario: A convenir

¿Le entusiasma el mundo de los viajes y las ventas? ¡Postúlese ahora y comience su camino como asesor de viajes freelance!

Responsabilidades:

Participarás en sesiones de formación continua y actualización.

Atenderás solicitudes de vuelos y paquetes turísticos.

Asesorarás a clientes para encontrar las mejores opciones.

Usarás plataformas avanzadas de reservas y ventas.

Construirás relaciones sólidas y a largo plazo con tus clientes.

Requerimientos:

Experiencia previa en ventas o habilidades comerciales comprobables.

Disponibilidad de 6-8 horas durante las primeras 3 semanas de formación.

Disponibilidad de 4-8 horas diarias posterior a la capacitación para obtener los ingresos proyectados.

Enfoque en resultados, actitud ambiciosa y ganas de crecer.

Capacidad para trabajar de forma autónoma y organizada.

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Auxiliar administrativo/a remoto

Empresa empleadora: Servicio de Empleo Comfama

Salario: $ 1.750.905

Empresa ubicada en el suroeste antioqueño busca persona con discapacidad para desempeñarse como auxiliar administrativo/a de apoyo a proyectos, responsable de colaborar en tareas básicas de organización documental y seguimiento de actividades, asegurando así el flujo de información y el cumplimiento de los planes de trabajo desde la modalidad de home office.

Responsabilidades:

Apoyar en la organización y digitalización de documentos de proyectos.

Registrar información básica en planillas o formatos digitales.

Colaborar en el seguimiento de tareas y fechas de actividades programadas.

Apoyar en la comunicación por correo o mensajería con el equipo de trabajo.

Mantener actualizados los archivos y carpetas del área de proyectos.

Requerimientos:

Manejo básico de herramientas digitales.

Disposición para aprender el uso de plataformas sencillas.

Capacidad de organización y seguimiento de instrucciones.

Habilidades básicas de comunicación escrita.

Bachiller.

Mínimo 6 meses de experiencia.

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Agente contact center – Teletrabajo

Empresa: Ilumno Servicios de Colombia

Salario: $ 1.750.000 a $ 1.800.000

Si tiene experiencia en contact center y disfruta ayudar a las personas, esta oportunidad de asesor call center remoto le permitirá crecer en servicio al cliente mientras trabaja 100% en teletrabajo.

Responsabilidades:

Atender llamadas entrantes y salientes gestionando consultas y solicitudes de los clientes.

Proporcionar información clara y precisa sobre productos, servicios y procedimientos.

Resolver incidencias y quejas de los clientes de manera eficiente y empática.

Registrar y documentar todas las interacciones con los clientes en las plataformas correspondientes.

Cumplir con los indicadores de calidad y productividad establecidos para el puesto.

Colaborar con el equipo para identificar oportunidades de mejora en el servicio al cliente.

Mantenerse actualizado sobre los productos, servicios y políticas de la empresa.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 6 meses en contact center o áreas de servicio al cliente.

Manejo de herramientas ofimáticas, especialmente Microsoft Office y Google Workspace.

Conocimiento y experiencia en el uso de herramientas de contact center y plataformas de llamadas.

Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita con excelente ortografía.

Capacidad para trabajar de forma remota y autogestionarse.

Disponibilidad para trabajar en modalidad de teletrabajo.

Bachiller o técnico en curso/completo.

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