¿Busca trabajo remoto? Estas empresas tienen ofertas disponibles

El trabajo remoto se ha consolidado como una alternativa que brinda mayor flexibilidad y facilita el equilibrio entre la vida personal y laboral. Además de reducir tiempos y costos de desplazamiento, esta modalidad permite una mayor autonomía en la organización de tareas y amplía las posibilidades de acceder a oportunidades desde distintas regiones del país.

En Colombia, cada vez más compañías incluyen el trabajo remoto dentro de sus opciones de contratación, ampliando así la oferta de vacantes disponibles.

¿Cómo postularse y qué tener en cuenta?

Para aplicar, los aspirantes deben registrarse en la sección de Semana Empleos, crear o actualizar su perfil profesional y postularse de manera gratuita a la vacante que mejor se ajuste a su experiencia y expectativas.

Antes de postularse a un empleo remoto, es importante verificar que la hoja de vida esté actualizada y destacar habilidades como la organización, la comunicación y la autonomía.

A continuación, le presentamos algunas de las ofertas activas.

Desarrollar habilidades de comunicación digital y familiarizarse con herramientas como Teams y Slack es esencial, al igual que crear un espacio de trabajo productivo en casa con una buena conexión a Internet y mobiliario adecuado. Foto: Stock

Líder técnico de observabilidad

Empresa: Puntos Colombia

Salario: A convenir

Puntos Colombia está buscando una persona que emprenda con la empresa el desafío de entregar experiencias únicas y personalizadas.

Responsabilidades:

Liderar técnicamente al equipo de observabilidad, orientando lineamientos, decisiones y prioridades.

Acompañar a analistas e integrantes del equipo en la solución de retos técnicos de alta complejidad.

Definir criterios técnicos para monitoreo, trazabilidad, correlación, alertamiento, automatización y respuesta.

Promover buenas prácticas de ingeniería, estandarización y mejora continua dentro del equipo.

Impulsar integraciones, scripts, librerías, servicios internos, automatizaciones y aceleradores que mejoren la visibilidad y el diagnóstico.

Identificar necesidades técnicas no cubiertas por las herramientas actuales y proponer soluciones sostenibles y escalables.

Acompañar iniciativas de arquitectura, producto, desarrollo, operación y negocio en necesidades transversales relacionadas con observabilidad.

Traducir necesidades técnicas y funcionales en requerimientos observables y capacidades medibles.

Apoyar productos, servicios e iniciativas estratégicas con enfoques preventivos y patrones de monitoreo sostenible.

Actuar como articulador entre equipos técnicos y no técnicos para habilitar decisiones basadas en señales observables.

Requerimientos:

Formación en ingeniería de sistemas, informática, telecomunicaciones o áreas afines.

Conocimiento sólido de observabilidad, monitoreo, trazabilidad distribuida, métricas, logs y eventos.

Experiencia en diseño de soluciones técnicas, automatización e integraciones entre plataformas.

Conocimiento en cloud, contenedores, microservicios, mensajería y patrones de resiliencia.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Desarrollador fullstack senior

Empresa: Confidencial

Salario: $ 5.000.000

Como parte de un equipo dinámico y colaborativo, contribuirá significativamente al desarrollo de soluciones tecnológicas innovadoras que mejoran la experiencia del usuario.

Responsabilidades:

Desarrollar y mantener aplicaciones web utilizando .NET y React.

Colaborar con equipos multifuncionales para definir diseñar e implementar nuevas funciones.

Participar en revisiones de código y promover las mejores prácticas de desarrollo.

Optimizar las aplicaciones para obtener la mejor velocidad y escalabilidad.

Implementar y gestionar infraestructura en la nube utilizando Azure.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 5 años certificada como desarrollador fullstack senior o roles similares.

Dominio de .NET React y prácticas de desarrollo ágil.

Experiencia con CI/CD microservicios y microfrontends.

Conocimiento en bases de datos como SQL Server MongoDB y Redis.

Habilidades en herramientas de contenedores como Docker y Kubernetes.

Capacidad para trabajar en equipo y resolver problemas de manera efectiva.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Trabajo sí hay: más de 140 mil vacantes activas en Colombia esta semana

Marketing y communications manager

Empresa: Efrouting Tech

Salario: A convenir

Se requiere un marketing y communications manager que sea dueño del sistema de producción de contenido de efRouting y las empresas del grupo de principio a fin.

Responsabilidades:

Entender los procesos de marketing existentes y proponer optimizaciones con argumentos sólidos y estrategias probadas.

Mantener y fortalecer los pilares de contenido activo con base en datos de mercado.

Alinear el plan de marketing con los objetivos del negocio: canales, objetivos semanales y métricas de seguimiento.

Diseñar e implementar un pipeline de producción de contenido parcialmente automatizado con herramientas de IA.

Usar Claude, ChatGPT y herramientas de automatización para aumentar la velocidad y consistencia del proceso.

Garantizar un mínimo de 10 publicaciones semanales, incluyendo contenido de valor y campañas de conversión.

Documentar y mejorar el SOP de producción de contenido, asegurando que el proceso sea reproducible.

Liderar el equipo de diseño con briefs claros, retroalimentación estratégica y cumplimiento de tiempos y estándares.

Trabajar con el equipo de Data Science para convertir datos e insights en contenido accionable.

Planificar, ejecutar y optimizar campañas en Meta, LinkedIn y TikTok con gestión activa de presupuesto.

Medir y reportar KPI de producción e impacto semanalmente y tomar decisiones basadas en resultados.

Presentar resultados al CEO: qué funcionó, qué no y qué sigue.

Requerimientos:

Mínimo 2 años de experiencia en marketing digital con resultados medibles demostrables.

Experiencia comprobable gestionando campañas en Meta Ads, LinkedIn Ads y TikTok con manejo de presupuesto, segmentación y optimización basada en datos.

Experiencia liderando o coordinando equipos de diseño con evidencia de alineación estratégica y calidad de resultados.

Experiencia en agencias de marketing es deseable, especialmente gestionando múltiples marcas simultáneamente.

Experiencia demostrable construyendo o participando en pipelines de producción de contenido con herramientas de IA.

Profesional en Marketing, Comunicación, Publicidad, Administración, Negocios Internacionales, Ingeniería Industrial o áreas afines.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.