Trabajo remoto en Colombia: vacantes disponibles para aplicar desde casa

El trabajo remoto se ha consolidado como una alternativa que transforma la forma de acceder al empleo, al permitir una mejor gestión del tiempo, facilitar el equilibrio entre la vida personal y laboral, y eliminar la necesidad de desplazamientos.

Además, ofrece mayor flexibilidad en la organización de la jornada y promueve la autonomía en el desarrollo de las tareas. Para las organizaciones, también representa ventajas, como la optimización de recursos y la posibilidad de atraer talento sin limitaciones geográficas. Este escenario ha impulsado la apertura de nuevas oportunidades laborales bajo esta modalidad en el país.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y luego aplique sin costo a las ofertas de trabajo que le interesen.

A continuación, le presentamos algunas de las ofertas activas.

Para aquellos que buscan postularse a trabajos remotos, es crucial investigar la cultura de trabajo de la empresa y personalizar tanto el currículum como la carta de presentación para resaltar la experiencia y habilidades relevantes para el teletrabajo. Foto: Stock

Asesor de viajes freelance - 100% remoto

Empresa: Confidencial

Salario: A convenir

En este rol asesorará a clientes para encontrar las mejores opciones para vuelos y paquetes turísticos.

Responsabilidades:

Participar en sesiones de formación continua y actualización.

Usar plataformas avanzadas de reservas y ventas.

Contribuir a relaciones sólidas y a largo plazo con tus clientes.

Requerimientos:

Experiencia previa en ventas o habilidades comerciales comprobables.

Disponibilidad de 6-8 horas durante las primeras 3 semanas de formación.

Disponibilidad de 4-8 horas diarias posterior a la capacitación para obtener los ingresos proyectados.

Enfoque en resultados, actitud ambiciosa y ganas de crecer.

Capacidad para trabajar de forma autónoma y organizada.

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Desarrollador senior java

Empresa: Confidencial

Salario: A convenir

Si le apasiona el desarrollo backend, tiene experiencia liderando técnicamente módulos clave y disfruta creando soluciones robustas y escalables, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

Diseñar desarrollar e implementar soluciones backend robustas y escalables utilizando Java Spring Boot y Python.

Participar activamente en la definición de la arquitectura de software y la toma de decisiones técnicas estratégicas.

Desarrollar e implementar APIs REST y microservicios eficientes y seguros.

Colaborar en la optimización de bases de datos SQL y NoSQL.

Aplicar y mejorar prácticas de DevOps incluyendo CI/CD contenedores y despliegues en la nube (AWS/Azure).

Escribir código de alta calidad mantenible y bien documentado.

Diseñar y ejecutar pruebas unitarias y de integración para asegurar la calidad del software.

Mentorizar a desarrolladores junior y compartir conocimientos técnicos con el equipo.

Contribuir a la mejora continua de los procesos de desarrollo y las prácticas del equipo.

Mantenerse actualizado sobre las últimas tendencias y tecnologías en desarrollo backend.

Requerimientos:

Profesional en Ingeniería de Sistemas o afines.

Experiencia comprobada como desarrollador senior backend con java y spring boot.

Experiencia sólida en Python para desarrollo backend.

Conocimiento profundo en diseño e implementación de APIs REST y microservicios.

Experiencia trabajando con bases de datos relacionale y NoSQL.

Dominio de herramientas de control de versiones como Git.

Experiencia con tecnologías de contenedores como Docker.

Conocimiento y aplicación de prácticas CI/CD y DevOps.

Experiencia en entornos cloud como AWS o Azure.

Capacidad para diseñar y ejecutar pruebas unitarias y de integración.

Conocimiento en prácticas de seguridad de aplicaciones.

Habilidad para liderar técnicamente y mentorizar a otros desarrolladores.

Excelentes habilidades de comunicación y trabajo en equipo remoto.

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Más de 125.000 vacantes activas en Colombia: así puede postularse hoy

Asesor servicio al cliente remoto

Empresa: Emtelco

Salario: $ 1.750.905 a $ 2.100.000

Su misión será gestionar consultas y requerimientos a través de diversos canales, garantizando una experiencia cercana y respetuosa.

Responsabilidades:

Atender y gestionar las consultas solicitudes y reclamos de los usuarios a través de los diferentes canales de comunicación.

Proporcionar información clara y precisa sobre los servicios públicos resolviendo dudas y ofreciendo soluciones efectivas.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 6 meses en servicio al cliente preferiblemente en call center o contact center.

Estudios técnicos o ser estudiante universitario (mínimo 3er semestre) en cualquier área.

Manejo de herramientas ofimáticas básicas.

Conocimiento y experiencia en el uso de canales digitales de atención como chat en línea y correo electrónico.

Computador personal con cámara y micrófono para la capacitación.

Conexión a internet estable.

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Salesforce marketing cloud developer

Empresa: Adecco

Salario: $ 10.000.000 a $ 15.500.000

En este rol, su misión será diseñar, desarrollar y optimizar campañas omnicanal y automatizadas en Salesforce Marketing Cloud, integrando datos de Salesforce CRM y otros sistemas para impulsar decisiones estratégicas y mejorar los resultados de negocio.

Responsabilidades:

Diseñar desarrollar y optimizar campañas de marketing automatizadas y omnicanal utilizando Salesforce Marketing Cloud.

Integrar Salesforce Marketing Cloud con Salesforce CRM y otros sistemas mediante APIs y SFTP.

Desarrollar y mantener automatizaciones complejas en Journey Builder y Automation Studio.

Crear contenido de email dinámico y personalizado utilizando AMPscript y SSJS.

Escribir consultas SQL complejas para segmentación de datos y análisis.

Colaborar con equipos de marketing negocio y tecnología para definir estrategias y requisitos.

Asegurar la calidad y eficiencia de los desarrollos mediante pruebas y buenas prácticas.

Participar activamente en ceremonias Agile/Scrum.

Contribuir a la definición de la arquitectura de la solución y las buenas prácticas de desarrollo.

Mantenerse actualizado sobre las últimas tendencias y funcionalidades de Salesforce Marketing Cloud y Data Cloud.

Solucionar problemas técnicos y optimizar el rendimiento de las campañas y automatizaciones.

Documentar el diseño técnico y los procesos de desarrollo.

Requerimientos:

Profesional en Ingeniería de Sistemas, Informática, Marketing, Administración o afines.

Experiencia mínima de 6 años como salesforce marketing cloud developer o rol similar.

Dominio avanzado de Salesforce Marketing Cloud incluyendo Journey Builder Automation Studio Email Studio y Contact Builder.

Experiencia sólida en lenguajes de scripting como AMPscript y SSJS.

Conocimiento experto en SQL para consultas y manipulación de datos.

Experiencia en integraciones mediante REST API SOAP API y SFTP.

Comprensión de Salesforce CRM y su integración con Marketing Cloud.

Experiencia trabajando bajo metodologías Agile y Scrum.

Familiaridad con conceptos de CI/CD y DevOps.

Excelentes habilidades de comunicación en inglés (trabajo 100% en inglés).

Capacidad para diseñar y optimizar campañas de marketing automatizadas y omnicanal.

Habilidad para impulsar decisiones de marketing basadas en datos y mejorar métricas de negocio.

Experiencia en la definición de arquitectura y buenas prácticas de desarrollo en SFMC.

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