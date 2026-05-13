Durísimo parte médico de América de Cali sobre Marlon Torres

América de Cali quedó eliminado en los cuartos de final de la Liga Betplay luego de ser dominado por Santa Fe en la serie. En la ida en el Pascual Guerrero, el clásico de rojos quedó empatado 1-1. En la vuelta, en El Campín de Bogotá, el ‘León’ no perdonó y mostró otra cara que hasta incluso lo coloca como candidato al título, pues le goleó 4-0.

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La idea de América de Cali era intentar un pase a semifinales en una serie que se veía pareja en la previa. Santa Fe se encargó de que las cosas fueran diferentes y con un Hugo Rodallega inspirado, le pasó por encima y el técnico David González sufre una durísima eliminación en la Liga Betplay.

Lo único que le queda es buscar el primer puesto en la fase de grupos de la Copa Sudamericana para ir directamente a los octavos de final. Mientras se digiere la eliminación y se compite en Copa Sudamericana, el equipo rojo emitió un durísimo comunicado de prensa explicando el diagnóstico de Marlon Torres.

Marlon Torres, defensa de América de Cali. Foto: Colprensa

Lastimosamente, lo que parecía ser un rumor, ahora es confirmado por el mismo América de Cali. Según el escrito oficial, al defensa Marlos Torres se le identificó un pequeño nódulo en la hipófisis, lo que significa un tumor benigno en su cabeza.

En el mismo comunicado, América confirma que el jugador está bien y estable y sus síntomas han sido controlados de manera satisfactoria. Asimismo, se indica que los especialistas seguirán con el tratamiento médico y el proceso que sea mínimamente invasivo para su manejo.

Comunicado oficial sobre Marlon Torres

“América de Cali informa que el jugador Marlon Torres se encuentra internado bajo observación médica mientras se realizan exámenes y estudios neurológicos especializados, tras identificarse un pequeño nódulo (adenoma) en la hipófisis.

Actualmente, el deportista se encuentra en buen estado de salud y sus síntomas han sido controlados satisfactoriamente. Una vez se conozcan los resultados definitivos, los especialistas determinarán el procedimiento más adecuado y mínimamente invasivo para su manejo.

Defensor del América de Cali, Marlon Torres previo al encuentro ante Boyacá Chicó por la segunda fecha de la Liga Betplay 2026 -I Foto: Aymer Andrés Álvarez El País

Estaremos informando oportunamente sobre su evolución. Asimismo, y por respeto al jugador y a su familia, solicitamos abstenerse de generar especulaciones o difundir información no oficial", dice el comunicado de prensa.

De esta manera, Marlon Torres se concentra en este arduo proceso médico y tendrá el apoyo del América de Cali, que ahora tendrá que salir al mercado de pases y buscar el reemplazo del defensa central".