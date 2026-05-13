Motocicletas: estas son las formas de que perdure más el motor

Una de las mayores preguntas que varios motociclistas de Colombia se realizan al momento de comprar una motocicleta es el tiempo de perduración del motor en el vehículo. El conocer estos datos permite a los conductores saber si esta pieza puede perdurar largos periodos o si es necesario realizar reparaciones constantemente.

Estos son los errores comunes que conductores realizan y pueden afectar el motor del carro

Usualmente, un motor de una motocicleta que se encuentra en buen estado dura entre 80.000 y 150.000 kilómetros e incluso puede ser mayor en ciertos casos.

Pero algo que se debe tener en cuenta es que la duración de este componente depende bastante del mantenimiento y uso que tenga por parte del conductor. Si un motor es bien cuidado por su dueño, puede recorrer varios kilómetros previo a requerir de una reparación necesaria.

Un mantenimiento adecuado del motor permite prolongar la vida útil de una motocicleta por miles de kilómetros. Foto: Getty Images

Estos son los factores que determinan cuánto dura el motor de una moto

De acuerdo con el concesionario y distribuidora de motos, Dismerca, existen varios aspectos que permiten que algunos de estos vehículos permanezcan durante muchos años con el mismo motor o que presenten fallas más rápidas de lo normal:

Mantenimiento del motor de la moto

La revisión de una motocicleta es una de las claves más importantes para reconocer si este vehículo se encuentra en óptimas condiciones para mantenerse con un motor durante un largo periodo de tiempo.

La revisión periódica de los componentes del motor permite identificar pequeños problemas que posteriormente pueden llegar a generar una mayor afectación. Realizar esta acción otorga mayor prolongación de vida al motor del vehículo.

El aceite del motor

El aceite del motor permite lubricar las piezas internas de la motocicleta, provocando evitar casos de fricción y desgaste en el vehículo.

Si este aceite no es cambiado durante un lapso de tiempo, este termina provocando el desgaste del motor, ya que las piezas comienzan a trabajar con mayor fricción. Es por eso que es necesario conocer los momentos en que se deben realizar las modificaciones del lubricante.

Tipo de motor en el vehículo

La tecnología del motor es clave para entender si este puede perdurar durante más tiempo. Hoy en día, varios de estos componentes utilizan herramientas o sistemas mucho más modernos que permiten optimizar el funcionamiento del vehículo, provocando que piezas de la moto se desgasten más lento de lo habitual.

Estilo de conducción del motociclista

La manera en que sea manejada la moto influye en el estado del motor, ya que realizar aceleraciones constantes al máximo, ignorar los cambios de velocidad o ejecutar alguna maniobra que exija al motor pueden ser factores importantes para el desgaste del vehículo.

Recomendaciones para que el motor de una motocicleta perdure más

Los motociclistas pueden realizar una serie de prácticas que ayudan a prolongar la duración del motor en sus vehículos.

Entre las recomendaciones se incluye el cambio de aceite de acuerdo a lo que aconseje el fabricante, verificar constantemente filtros y bujías, así como evitar hacer una aceleración de manera brusca cuando el motor se encuentre frío.

Asimismo, es importante que se respeten los intervalos de mantenimiento y no exigirle lo máximo al motor constantemente. Si el vehículo es conducido suavemente, esto permite que dure por mucho tiempo.