¿Cómo funcionan los tipos de cadenas para motos? Esta es la diferencia entre 420, 428 y 520

Las motocicletas siguen en aumento en Colombia. Nada más en abril de 2026 se registraron 113.602 unidades nuevas en el país, un incremento del 40,69 % en comparación con abril del año pasado.

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Este aumento ha hecho que más colombianos se interesen en el funcionamiento de las motos. Una de las piezas clave para andar es precisamente la cadena, que afecta el rendimiento y la seguridad del conductor.

Por esta razón, Auteco explicó cómo escoger la cadena adecuada y qué significa cada una. Las más comunes actualmente en el mercado automotriz son la 420, 428 y 520.

El número se refiere a las medidas técnicas de la cadena. La primera cifra (4 o 5) habla del paso y la segunda del ancho interno entre las placas. La cadena 420 es la más delgada y ligera, utilizada en motos de bajo cilindraje con uso urbano y poca carga.

La 428 brinda mayor grosor y resistencia, por lo que se encuentra en motos de mayor cilindraje que requieren más potencia. Cada una está diseñada para un modelo, motor y torque determinado, por lo que cambiarlas puede afectar el rendimiento de la moto.

Si se instala una demasiado delgada, se puede desgastar más rápido el vehículo. Por eso, es importante consultar a expertos mecánicos que sepan qué cadena puede soportar el motor sin sobrecargar al sistema.

A la hora de cambiar la cadena es recomendable reemplazar todo el kit de arrastre. Foto: Honda

La cadena 520

Este tipo de cadena es más gruesa, al tener mayor medida que la 420 y la 428. Una moto que utiliza una de las anteriores no puede cambiarse a una 520 sin modificar el kit de arrastre.

Esta cadena soporta mayor fuerza del motor, transmite mejor potencia y resiste mejor el desgaste. Está diseñada para motos deportivas y de alto cilindraje.

Para cambiar la cadena, la mayoría de conductores espera a que se desgaste. Algunas de las señales a tener en cuenta, según Auteco, son los ruidos constantes en la misma.

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Otros factores que indican que necesita un cambio son el estiramiento, poco ajuste, puntos duros en la rueda y problemas en los dientes del piñón o la corona. Si no es reemplazada a tiempo, se afecta la suavidad al andar y puede terminar rompiéndose en cualquier momento.

La recomendación es cambiar el kit completo cuando haya señales de desgaste. Para saber qué cadena usar, se puede revisar el manual de la moto o verificar la referencia grabada en el vehículo.