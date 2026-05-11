¿Luces prendidas en horas de la mañana? Lo que dice la ley para motos y el valor de la multa por incumplir

El Código Nacional de Tránsito de Colombia especifica las normas para circular por el país. Una de las más importantes es la referente al uso de luces tanto en carros como motocicletas.

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El artículo 96 del reglamento indica que todos los conductores de motos deben llevar las luces delanteras y traseras encendidas todo el tiempo. La norma no tiene excepciones y busca aumentar la visibilidad de estos vehículos en la vía.

Para el resto de vehículos, las luces deben ser utilizadas de forma obligatoria entre las 6:00 p. m. y las 6:00 a. m. y en condiciones de poca visibilidad como tormentas eléctricas o túneles.

“Dentro del perímetro urbano se usará la luz media, y se podrá hacer uso de luces exploradoras orientadas solo hacia la superficie de la vía, cuando estas estén colocadas por debajo de las defensas del vehículo o cuando se trate de unidades integradas por el fabricante en el conjunto de luces frontales del vehículo”, explica el artículo 86 del código.

Conducir sin dispositivos luminosos es una infracción tipificada en el artículo 131, lo que equivale a una multa de 15 SMLDV que alcanza los 875.000 pesos en 2026.

Los carros deben circular con luces encendidas entre las 6:00 p. m. y las 6:00 a. m. y en condiciones de poca visibilidad. Foto: Getty Images

Multas por no encender las luces

Las autoridades de tránsito pueden imponer un comparendo a cualquier conductor que no lleve las luces encendidas cuando es requerido. Es decir, entre las horas que especifica la normativa o durante el día para las motos.

Si el agente de tránsito considera que la infracción puso en riesgo a otros actores viales, el vehículo puede ser inmovilizado. Igualmente, si las luces no funcionan o están dañadas, el carro deberá ser llevado a los patios de tránsito de manera inmediata.

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El artículo 131 del Código Nacional de Tránsito señala que la moto o carro también puede ser inmovilizado si el funcionario considera que no cumple con las condiciones para circular. Es decir, si hay fallas mecánicas o el vehículo infringe las normas de seguridad.

La ley colombiana señala que para las motos, las luces deben tener una capacidad máxima de 8.000 lúmenes y deben ser blancas o amarillas para evitar encandilar a otros conductores.