¿Cuáles son los siete accesorios indispensables que todo motero debería tener?

El aumento de motos circulando por el territorio colombiano ha interesado a más personas en adquirir su propia motocicleta. Ahora, Honda lanzó una guía oficial sobre los accesorios que todo motero debe tener.

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La lista incluye elementos para la seguridad del vehículo y de cada conductor. Estos fueron elegidos por expertos que los consideran necesarios para mejorar la experiencia de manejar una moto. Además, influyen en la eficacia del vehículo y la comodidad del propietario a la hora de conducir.

Equipar las motos es una de las partes favoritas de los nuevos propietarios. Los accesorios suelen ser elegidos según las preferencias de cada quien; sin embargo, para Honda hay algunos que son esenciales.

El primer lugar en la lista va para el casco. Este elemento de seguridad es obligatorio para circular por las vías del país. Sin embargo, la recomendación es escoger uno que se adapte al estilo de la motocicleta y que sirva como una extensión del conductor.

El segundo accesorio indispensable para un motero, según la empresa japonesa, son los guantes. Además de tener un par de uso común, es importante comprar unos especializados para viajes largos y cambios de clima. Estos se pueden escoger dependiendo del material y del nivel de protección que ofrezcan.

Una chaqueta motera también es indispensable, no solo por cuestiones estéticas, sino porque puede reducir los riesgos en caso de un accidente. Si tiene el material adecuado, minimizará las rozaduras, golpes y quemaduras que pueden aparecer tras una caída.

“En caso de un accidente, además de la cabeza y las manos, son los hombros y codos las partes del cuerpo que resultan más afectadas; por eso protegerlos con una adecuada chaqueta es de vital importancia. Además, son elementos ideales para combatir los efectos del clima cuando hace frío o llueve”, explicó Honda.

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Más accesorios indispensables

El protector de asiento ayuda a la comodidad del conductor cuando es elegido teniendo en cuenta la ventilación y el tejido adecuado. El quinto accesorio recomendado es una parrilla que ayude a transportar mercancías, paquetes o cualquier elemento, especialmente para aquellos que realizan viajes largos.

El protector para motos aumenta la comodidad del conductor. Foto: Honda

La defensa es otro artículo indispensable debido a la protección que le brinda a la moto. Es una estructura que se instala frente al motor y sirve para resguardar las piernas del conductor en una caída.

Por último, Honda recomienda a los moteros que adquieran una alarma que mantenga la seguridad del vehículo. Estos dispositivos se encargan de emitir un sonido o luz para avisar de algún peligro. Existen diferentes tipos y algunas incluyen botones de pánico en el teclado para alertar a las autoridades en caso de emergencia.