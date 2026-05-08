Motos para principiantes en Colombia: cómo elegir la mejor opción sin cometer errores

Comenzar a manejar no es fácil, sobre todo cuando recién se consigue la licencia de conducción. Luego de una serie de exámenes teóricos y prácticos, muchos ciudadanos terminan listos y preparados para hacer uso de uno de los transportes más utilizados en Colombia.

Eso sí, las dudas se generan al momento de escoger un vehículo para comenzar; en el caso de motociclistas, la emoción de tener una primera motocicleta viene acompañada de varias incógnitas y preguntas, entre ellas, qué cilindraje escoger, qué modelo será el más sencillo de manejar o cuál moto ayudará a tener mayor confianza al momento de trasladarse por las calles y vías del país.

Es ante ello que se emite una serie de recomendaciones que sirven para los motociclistas principiantes.

¿Qué hay que tener en cuenta antes de comprar una moto para principiantes en Colombia?

Lo primero que se debe llevar a cabo son las características principales que un motociclista novato debe tener en cuenta al momento de comprar una moto.

Dentro de los puntos más relevantes se encuentra el peso del vehículo. Una moto que presenta una carga ligera permite al conductor realizar maniobras con mayor facilidad en casos cuando se presentan congestionamientos o tráficos en las calles. Estas situaciones permiten a aquellos principiantes adquirir mayor experiencia de coordinación entre acelerador, frenos y cambios.

Escoger una motocicleta tiene sus criterios Foto: Getty Images

La cilindrada también es un factor importante para escoger un vehículo, ya que muchas de las motos que son consideradas para aquellos conductores se encuentran entre los rangos de 100 cc y 150 cc. Estos niveles permiten ofrecer la potencia y velocidad posibles para que los usuarios puedan trasladarse con facilidad por las ciudades.

Finalmente, la ergonomía juega un aspecto fundamental, ya que permite que, al momento de detenerse, el motociclista tenga la manera de apoyar bien los pies en el suelo, ofreciéndole una seguridad, sobre todo en momentos de semáforos o cuando se vea obligado a detenerse frecuentemente durante trancones.

Estos atributos se ven principalmente en motos urbanas, las cuales están diseñadas para el uso diario y que son fáciles de manejar.

Fallas frecuentes al momento de escoger la primera moto

Dentro de los errores más comunes que pueden ocurrir en motociclistas está el interés de escoger una moto simplemente por su apariencia. En el mercado existen varios diseños de motocicletas deportivas que lucen fenomenales, pero que, para alguien comenzando a adquirir experiencia, no es la más viable al momento de aprender.

Otro factor es ir por una moto que tenga una capacidad potente y que sea utilizada a largo plazo. Varios conductores prefieren realizar esto para evitar cambiarla por otro vehículo más adelante. No obstante, expertos recomiendan comenzar con una de peso ligero, ya que facilita la formación del motociclista.

También se debe tener en cuenta la comodidad al momento de manejar, así como la altura del asiento, la posición del manillar y el peso total de la moto, ya que cada uno genera una importancia e influye en la confianza del conductor.