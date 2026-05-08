Wolfsburgo vs. Bayern Múnich: hora y canal para ver a Luis Díaz en la fecha 33 de Bundesliga

Después de haber sido eliminado de la Champions League, al Bayern Múnich pocos compromisos le quedan en el fin de temporada. En Bundesliga ya es campeón por la diferencia que le sacó al Dortmund y en Copa de Alemania espera por el día de la final para medirse ante Stuttgart.
Aunque en la liga local la conquista esté asegurada, el calendario corre con fechas pendientes por disputarse. En la jornada 33, los dirigidos por Vincent Kompany deberán salir de su feudo para visitar al Wolfsburgo.
Para el cuadro rojo no debería ser un partido que se le complique, pero al jugar con una posible nómina alterna, el ubicado como 16 de la tabla de posiciones los podría complicar.
Durante los más recientes juegos ligueros de Bayern, el cuerpo técnico le ha dado descanso a las figuras, priorizando lo que iban a ser las semifinales de Champions League. Esas alineaciones de jugadores titulares, con otros suplentes, le han costado de más al elenco de Múnich.
En esta oportunidad, con poco por jugarse más que los tres puntos, lo que se cree es que nuevamente el DT ponga un equipo mixto donde haya algunos nombres de peso, junto a otros que no son del equipo de gala.
Sobre Luis Díaz, en específico, se cree que podría darle descanso, como lo ha venido haciendo en las últimas fechas de Bundesliga.
Para la Selección Colombia, que le bajen algo las cargas al guajiro en su club sería sumamente beneficioso, pensando en que pueda llegar en óptimas condiciones a la Copa del Mundo 2026.
Hora y canal para ver en vivo
Wolfsburgo vs. Bayern Múnich
Fecha 33
Día: 9 de mayo
Hora: 11:30 a.m.
Canal: Disney+
Kompany pasa la página
Aunque la decepción haya tocado al Bayern Múnich, su entrenador está lejos de sentirse devastado por la derrota que tuvieron en Champions League.
Para el belga parecen haber aún muchos objetivos por cumplir, lo que le llena de ilusión y lo ha hecho saber en la más reciente rueda de prensa previa a la fecha 33 de Bundesliga.
🔴 𝙅𝙀𝙏𝙕𝙏 𝙇𝙄𝙑𝙀 𝘼𝙐𝙁 𝙏𝙒𝙄𝙏𝘾𝙃 & 𝙔𝙊𝙐𝙏𝙐𝘽𝙀— FC Bayern München (@FCBayern) May 8, 2026
Pressetalk vor dem Auswärtsspiel in Wolfsburg. 🎙️
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“Es normal estar decepcionados. Era un gran objetivo que requiere mucha fuerza y energía. Pero desde el día siguiente, mi único enfoque está en lo que podemos lograr en el futuro”, apuntó hacia una culminación de año con todo ganado en Alemania.
“Eso es lo que quiero liderar con el ejemplo. Usaré las palabras de mi colega Frank Schmidt: Hay otras cosas en la vida, y hay que ponerlo todo en perspectiva”, citó diciendo algo que le compartió un compañero suyo.
Pensando en una revancha en el máximo torneo de clubes en el mundo, señaló: “Muy pronto volveremos a la Champions League, y entonces haremos todo lo posible para llegar a la final y ganarla”.
“Mientras tanto, tenemos muchos trofeos que podemos ganar, y eso también es una gran motivación”, completó diciendo Kompany.
Para el juego con Wolfsburgo, el elenco rojo tendrá la baja del canadiense Alphonso Davies, al que le dictaminaron "una lesión muscular en el isquiotibial izquierdo" informada en las primeras horas de este viernes, 8 de mayo.