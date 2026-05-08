Periodista brasileña llora al revelar lo que vivió en Medellín vs. Flamengo: “Pensé en mis hijos”

El partido de Independiente Medellín vs. Flamengo se tuvo que cancelar por los disturbios de la hinchada local en el arranque del compromiso. Conmebol ya tomó cartas en el asunto y anunció que habrán consecuencias graves para el club antioqueño.

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Cuando empezaron los disturbios, los jugadores de ambos equipos se refugiaron en el túnel de vestuarios y las autoridades tuvieron que intervenir para evitar la invasión del campo de juego.

Las protestas de la barra principal provocaron un auténtico caos en el Atanasio Girardot, al punto que algunos miembros de la prensa brasileña tuvieron que correr para evitar ser alcanzados por los artefactos pirotécnicos.

Lilly Nascimento, periodista de ESPN, grabó el momento en que empezaron los disturbios y tuvo que reaccionar junto a sus compañeros de transmisión.

Lilly Nascimento, repórter da ESPN, registra momento de tensão e correria no Estádio Atanasio Girardot durante tumulto na Colômbia. pic.twitter.com/s49eREgcqR — Looading + (@looadingmais) May 8, 2026

Este viernes, un día después de lo sucedido, habló para la televisión brasileña y relató los momentos de nerviosismo que vivió en el Atanasio al sentir que su vida corría peligro.

“Pensé en mis hijos. Claro, está la profesión; queremos grabar, queremos mostrar, pero cuando la adrenalina bajó un poco, pensé en Mateo y Alice”, indicó.

Lilly relató que “fue un incendio repentino, se prendió fuego a nuestro equipo, pero yo estaba allí, ¿verdad? Fernanda me movió un poco antes, por cuestiones de posicionamiento de la cámara".

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“No sé, ¿y si me cae en el pelo, en la ropa, y se incendia en ese mismo instante? Sin duda es peligroso. Pero en la tensión del momento, no te das cuenta. Cuando la adrenalina bajó un poco, empecé a pensar en ello, a recibir mensajes”, contó en vivo.

La periodista no pudo contener las lágrimas y recibió mensajes de apoyo por parte de la afición de Flamengo, que se conmovió con esta historia mientras espera la resolución oficial del partido por parte de la Conmebol.

Todo indica que los tres puntos quedarán en manos de Flamengo y la dirigencia de Independiente Medellín tendrá que asumir una costosa multa que asciende hasta los 45.000 dólares o más.

Al ‘Poderoso’ ya no le quedan partidos de local en esta edición de la Copa Libertadores y la sanción a las tribunas la tendría que cumplir en la próxima edición que participe o directamente si avanza a la Copa Sudamericana de este año.

Desde que la Conmebol anunció la cancelación del partido, en las cuentas oficiales de Independiente Medellín no hay comunicado al respecto de lo que sucedió y todos los detalles se han conocido a través de la prensa.