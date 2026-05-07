Medellín se expone a durísima multa, sanción de Conmebol y que le den los puntos a Flamengo, tras incidentes de hinchas

Autoridades ordenaron la evacuación inmediata del estadio Atanasio Girardot luego de que el partido contra el Flamengo por la cuarta fecha de la Copa Libertadores fuera suspendido en la primera parte por incidentes de los hinchas del Independiente Medellín.

El campeón defensor de la Copa Libertadores fue testigo de la rabia de los hinchas del Medellín, quienes no titubearon y alzaron la voz con bengalas y fuertes cantos que provocaron la interrupción del juego apenas se dio el pitazo inicial. El árbitro inmediatamente detuvo las acciones del juego.

Más exactamente, apenas un minuto y medio después del inicio, el árbitro venezolano Jesús Valenzuela detuvo el duelo por una cortina de humo generada por los fanáticos de la barra brava que protestan contra la directiva del equipo colombiano por los malos resultados y la reciente eliminación en la Liga Betplay.

Casi 50 minutos después, las autoridades ordenaron en los altavoces del estadio la evacuación de los hinchas. “¡Que se vayan todos!”, se les escuchaba gritar a los fanáticos, que en su mayoría desalojaron el escenario. La crisis en el Medellín toca fondo, ahora con todas las pantallas de Sudamérica a su alrededor, pues el duelo escogido no pudo ser otro que ante Flamengo.

Casi dos horas después de la detención, la organización hizo oficial la cancelación del partido, sin dar posibilidades a una reprogramación. De esta manera, los hinchas del DIM cumplen su cometido, pero ahora el club enfrenta durísimas multas y sanciones por parte de la Conmebol, además la derrota para el Medellín y la asignación de puntos por escritorio para Flamengo.

Medellín vs. Flamengo: partido cancelado

La hinchada del DIM vive momentos tensos con la dirigencia luego de que el dueño, Raúl Giraldo, les hizo gestos provocadores el fin de semana al quedar eliminados de la liga local.

El jefe del equipo renunció el lunes a la representación del Poderoso de la Montaña.

Los jugadores se marcharon a los camerinos mientras hinchas tiraban objetos con pólvora y quemaban algunas de las sillas de la tribuna, de acuerdo con el reportero de la AFP.

En la cancha había varias figuras como los internacionales brasileños Danilo y Alex Sandro. Flamengo publicó en X una fotografía de algunos de sus jugadores en los vestuarios.

“Nuestros monstruos están bien”, escribió el club de Rio de Janeiro junto a la fotografía en la que se ven sonrientes a Jorginho, Éverton Cebolinha, y otros.

Este tipo de altercados suelen significar sanciones disciplinarias y económicas para el equipo local.

La policía hizo presencia cerca del sitio destinado para la barra. Luego de la orden de evacuación, la transmisión del canal ESPN aseguró que sonaban “estruendos” fuera del estadio.

Flamengo podía asegurar su cupo a octavos de la competencia si ganaba este duelo.