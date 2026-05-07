Leonel Álvarez vuelve a casa: “Inició conversaciones” con un grande de la Liga BetPlay

Una semana después de haber caído eliminado de la Liga BetPlay, hay movimiento en Independiente Medellín para elegir a su nuevo director técnico.

Tras la salida de Alejandro Restrepo se han escuchado candidatos, pero ninguno ha tenido tanta repercusión como Leonel Álvarez.

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El estratega antioqueño se encuentra sin equipo desde que finalizó su contrato con Atlético Bucaramanga y está en la órbita del DIM para el segundo semestre.

Así lo confirmó Juan Felipe Cadavid, reconocido periodista colombiano, en su programa de La FM junto a Eduardo Luis. “Ya iniciaron conversaciones formales entre Independiente Medellín y Leonel Álvarez”, dijo.

“Con Leonel ya iniciaron a hablar sobre el tema de dirigir al equipo”, agregó.

Leonel Álvarez fue campeón con el Medellín en el año 2016. Foto: Mauricio Alvarado

¿Reconciliación a la vista?

Pasaron diez años desde que Leonel Álvarez dirigió su último partido en el Medellín y la relación no parecía estar en los mejores términos.

No obstante, la salida de Raúl Giraldo como representante legal cambió el panorama y ahora parece todo listo para que el técnico de 60 años regrese a la que fue su casa.

Leonel Álvarez dejó un gran recuerdo para la hinchada del DIM, más allá de que en sus años como futbolista fue símbolo de Atlético Nacional. Como DT del poderoso, conquistó dos de las seis estrellas que tienen en el palmarés.

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Primero lo hizo con Jackson Martínez como estandarte en 2009 y luego en aquella recordada final ante Junior de Barranquilla en 2016.

Sus caminos estuvieron separados en los últimos años, pero Leonel Álvarez nunca negó el cariño que le tiene a Independiente Medellín por todo lo que significó para su carrera en los banquillos. Ese mismo recuerdo lo tiene un gran sector de la hinchada, aunque otros se molestaron por sus constantes ‘coqueteos’ con Nacional.

INICIAN CONVERSACIONES ENTRE LEONEL Y EL DIM 💥



La directiva del Independiente Medellín inició conversaciones con Leonel Álvarez para que sea el nuevo entrenador del equipo de cara al segundo semestre del año @JFCadavid @eduardoluisfut #LaFMMásFútbol #LaFMMásDeporte pic.twitter.com/SjDdFPvjOG — Deportes RCN (@DeportesRCN) May 7, 2026

Leonel no era uno de los apuntados para reemplazar a Alejandro Restrepo, pero la dirigencia estaría buscando dar un golpe sobre la mesa para reconciliarse con la hinchada después de lo sucedido en el final del partido contra Águilas Doradas.

Más allá de que la afición pide una limpieza en la nómina de jugadores, esas decisiones las debe tomar un técnico con suficiente experiencia para mirar a la cara a sus dirigidos y decirles el objetivo de este nuevo proyecto.

En las últimas horas, Medellín desmintió que hubiera desacuerdos económicos en la final de la Liga BetPlay 2025-I contra Santa Fe y anunció que emprenderá acciones legales para defender el buen nombre de algunos jugadores de la plantilla principal.

Sumado a eso está la reciente salida de Raúl Giraldo, lo que significa un ambiente tenso para el regreso de Leonel Álvarez si se llega a concretar.