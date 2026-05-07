Federico Valverde da detalles del golpe que lo llevó al hospital: aclaró qué pasó con Tchouaméni

Tras los comunicados oficiales del Real Madrid, sobre el inconveniente entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni, el jugador uruguayo usó su cuenta de Instagram para dar un parte de lo que ocurrió y entregar detalles del golpe que lo llevó al hospital.

“Ayer tuve un incidente con un compañero producto de una jugada en un entrenamiento, donde el cansancio de la competición y la frustración hacen que todo se agrande”, arrancó afirmando Federico Valverde.

“En un vestuario normal estas cosas pueden suceder y se zanjan entre nosotros mismos, sin que salgan a la luz. Evidentemente, acá hay alguien detrás que corre rápido con el cuento, sumado con una temporada sin títulos, donde el Madrid siempre es el punto de mira y todo se magnífica”, añadió.

Aurélien Tchouameni y Federico Valverde, envueltos en fuerte escándalo en Real Madrid. Foto: Getty Images

Primer video sobre la pelea de Valverde y Tchouaméni: esto pasó en la sede del Real Madrid

Federico Valverde dio detalles del golpe que lo llevó al hospital

Los ojos de los aficionados estaban a la espera de lo que dijera Federico Valverde, respecto al golpe producto de la supuesta pelea con Tchouaméni.

“Hoy volvimos a tener un desencuentro. En la discusión, golpeé accidentalmente contra una mesa haciéndome un pequeño corte en la frente que requirió una visita protocolar al hospital”, dio a conocer Fede Valverde.

Ahondó en lo que pasó con Tchouaméni, sin nombrarlo directamente: “En ningún momento mi compañero me ha pegado y yo tampoco lo he hecho, aunque entiendo que para ustedes sea más fácil creer que nos hemos cagado a piñas o ha sido intencional, pero eso no sucedió”.

Reveló que tuvo un sentimiento de enfado y frustración debido a la temporada que están teniendo el Real Madrid, sin títulos y con mucha presión de cara al clásico de este domingo por LaLiga.

Las disculpas de Valverde

“Lo siento. Lo siento de corazón porque me duele la situación, me duele el momento que estamos pasando. El Madrid es una de las cosas mas importantes de mi vida y no puedo ser ajeno. El resultado es una acumulación de cosas que terminan en una pelea sin sentido perjudicando mi imagen, dejando el beneficio a la duda de que se invente, difame y agreguen condimento a un accidente, que no tengo dudas de que los roces que podamos tener fuera de un campo adentro dejan de existir, y si tengo que defenderlo dentro de un estadio, seré el primero”, escribió el uruguayo.

Comunicado oficial de Federico Valverde tras la polémica con Tchouaméni en Real Madrid. Foto: Instagram oficial de Federico Valverde - @fedevalverde

Y sentenció su texto: “No iba a pronunciarme hasta final de temporada, quedamos eliminados de Champions y me guarde la bronca y el rencor. Hemos desperdiciado otro año y no estaba para hacer publicaciones en redes sociales cuando la única cara que tenía que dar era en el campo y siento que así lo hice, por eso soy al que más le apena y le entristece pasar por esta situación que me impide jugar el próximo partido por decisiones médicas porque siempre fui hasta el final, hasta las últimas consecuencias y me duele más que nadie no poder hacerlo. Estoy a disposición del club y de mis compañeros para colaborar en cualquier decisión que vean necesario.”