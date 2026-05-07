Se preparan los motores en Barranquilla: Se confirma nuevo festival de automovilismo con Juan Pablo Montoya y Sebastián Montoya

Barranquilla se ha visto enmarcada en una ciudad llena de proyección hacia los eventos deportivos, sobre todo hacia el marco del automovilismo. Es ante ello que se confirmó que la conocida ‘Arenosa’ será sede del “Circuito Pony Malta”, que se llevará a cabo el próximo 16 de agosto de 2026.

¿IndyCar en Barranquilla? La apuesta automovilística del alcalde Alejandro Char y Juan Pablo Montoya

El evento será una exhibición automovilística que tendrá un enfrentamiento entre padre e hijo, ya que los pilotos Juan Pablo Montoya y Sebastián Montoya competirán para conocer quién es el mejor.

El choque generacional brinda una visibilidad nunca antes vista en el deporte de carreras en Colombia, ya que se observa cómo un expiloto y ganador de grandes premios de la F1 se enfrentará a uno de los conductores con mayor potencial de la F2 y con probabilidades de seguir los pasos de su padre.

El circuito se realizará en el Malecón de Barranquilla, donde los espectadores podrán disfrutar el rugido de motores y la emoción de ver el gran enfrentamiento: Montoya vs. Montoya. Por el momento no se ha dado mayor detalle de la programación del evento, pero se espera que en los próximos días se otorgue información sobre el precio de boletería, así como de posibles invitados al circuito.

La llegada de eventos deportivos a la ciudad de Barranquilla

El impacto de que Barranquilla reciba un evento de carreras viene en coyuntura ante los objetivos del distrito para brindar más festivales y grandes premios de mayor escala al país, entre ellos la meta de hospedar un gran premio de la F1.

Desde hace varios años, el alcalde Alejandro Char busca fortalecer la agenda de la ciudad hacia eventos culturales y deportivos, promoviendo de manera potencial el turismo en el sector. Refiriéndose específicamente al mundo del deporte automovilístico, la llegada del ‘Circuito Pony Malta’ permite a la administración de Char tener bases y gestiones previas para llevar a cabo eventos mundiales.

Barranquilla se quedó con el proyecto de la Fórmula 1 en las manos Foto: Getty Images

Dentro de los circuitos que más suenan para Barranquilla, se encuentra la posibilidad de albergar un gran premio de la IndyCar en un posible futuro; así lo ha mencionado el alcalde Char en entrevista con El Heraldo, donde destacó que en la actualidad se está yendo por un buen camino para tener uno de los eventos deportivos más importantes del mundo en Colombia. La idea es poder ofrecer mayor información antes de que acabe el semestre.

Eso sí, la gestión para recibir un gran premio de la F1 no ha cesado, ya que el alcalde Char ha comentado que su objetivo es poder ofrecer estos eventos durante un largo plazo y convertir a la ciudad de Barranquilla en un sitio especial para el hospedaje de carreras automovilísticas en el mundo.