Luis Javier Suárez, delantero de la Selección Colombia, hace grave denuncia: lleva más de 2 años sin ver a sus hijos

El delantero de la Selección Colombia y actual figura del Sporting CP, Luis Javier Suárez, hizo pública una delicada situación personal que lo mantiene alejado de sus tres hijos mayores desde hace más de dos años.

A través de un comunicado oficial emitido el 5 de mayo de 2026, el futbolista denunció que, a pesar de contar con resoluciones judiciales favorables en España, el régimen de visitas pactado no se ha cumplido.

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Este pronunciamiento surge en el que es, posiblemente, el mejor momento deportivo del atacante samario en Europa. Sin embargo, Suárez enfatizó que la “ausencia forzada” de 881 días ha generado un desgaste emocional profundo, afectando no solo su bienestar, sino el desarrollo integral de los menores involucrados.

El conflicto tiene su origen en España, país donde el jugador militó durante varias temporadas. Según el comunicado emitido por Suárez, la situación se tornó crítica a raíz de una denuncia por presuntos malos tratos interpuesta por la madre de los niños. No obstante, el futbolista subrayó que la justicia española ha fallado a su favor en reiteradas ocasiones.

De acuerdo con el fallo final del 22 de enero de 2026, emitido por la Audiencia Provincial de Granada, la causa penal fue archivada. El tribunal señaló en su momento que la parte denunciante incurrió en “contradicciones difícilmente sostenibles”, resaltando que no resultaba coherente alegar episodios graves si previamente se había pactado un régimen de visitas por mutuo acuerdo.

Pese a este respaldo judicial, Suárez denuncia que el contacto físico y emocional con sus primogénitos sigue siendo nulo. “La madre ha incumplido de forma reiterada el régimen de visitas, impidiendo la relación del padre con sus hijos”, señala el texto, citando una resolución de la sección quinta de la misma Audiencia con fecha del 23 de abril de 2026.

Más allá de los términos legales, el enfoque de Suárez se mantiene en la recuperación de sus hijos. El jugador insiste en que no solicita nada fuera de lo común, sino el derecho básico de presencia que tienen sus hijos, tal como ocurre con su hijo menor, quien sí convive con él.

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Mientras este proceso legal avanza en España, Luis Javier Suárez se ha consolidado como una de las piezas clave del Sporting de Portugal. Recientemente, el samario fue protagonista en la victoria 5-1 sobre el Guimaraes. Su rendimiento lo sitúa como una de las cartas principales del cuerpo técnico de la Selección Colombia de cara a el próximo Mundial de 2026.

Pese a su éxito profesional, el jugador ha sido enfático en que su prioridad actual es recuperar la normalidad en su vida familiar. “Honestamente no pido nada extraordinario. Solo quiero estar con mis hijos y que ellos puedan crecer con su padre presente”, concluyó en su publicación.