WestCol revela las condiciones de su encuentro con Álvaro Uribe: “Vamos a hablar sin filtros”

El próximo domingo 10 de mayo, el mundo del stream en Colombia marcará un nuevo hito. El reconocido creador de contenido, WestCol, confirmó la realización de una transmisión en vivo junto a Álvaro Uribe Vélez. El encuentro, que se llevará a cabo a partir de las 4:00 p. m. hora Colombia, destaca no solo por la relevancia de los protagonistas, sino por el cambio de escenario: la conversación tendrá lugar en la finca del exmandatario, bajo una dinámica de inmersión.

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Tras el impacto mediático de sus conversaciones previas con figuras de alto perfil político, como el actual presidente Gustavo Petro. Según lo expuesto por el propio creador de contenido en sus plataformas oficiales, el objetivo es trasladar la audiencia de Kick hacia el terreno personal de Uribe.

El formato, descrito por algunos como una “entrevista de inmersión”, busca integrar el paisaje rural como telón de fondo. Esta estrategia pretende repetir el éxito de sus transmisiones anteriores, mantiendose al margen de los formatos periodísticos tradicionales.

En un video promocional reciente, WestCol reveló que el acercamiento con el líder del Centro Democrático no estuvo exento de acuerdos previos. El streamer enfatizó que una de las premisas fundamentales para la realización de este espacio fue la libertad temática.

“Es un nombre que posiblemente toda Colombia ha escuchado. Amado por muchos y no tanto por otros. Vamos a hablar de lo que nunca nadie ha hablado, vamos a hablar de anécdotas y sin filtros”, afirmó el joven antioqueño en su comunicación promocional.

Esta condición de “hablar sin filtros” es el eje central de la propuesta de WestCol, quien asegura que la relevancia del espacio reside en la autenticidad y en la posibilidad de cuestionar al expresidente sin las rigideces de una entrevista convencional.

Con una comunidad que supera los 3.7 millones de seguidores, WestCol ha logrado capitalizar el interés de las nuevas generaciones en temas de actualidad nacional. La capacidad de congregar a cientos de miles de personas de manera simultánea, evidencia una transformación en el consumo de información en Colombia.

En un país marcado por la polarización, estos espacios ofrecen, en teoría, una faceta distinta de los líderes políticos, permitiendo al espectador una sensación de cercanía e intermediación mínima.

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El evento será transmitido globalmente, permitiendo la conexión de usuarios en distintos puntos de la región. Los horarios confirmados son:

Colombia: 4:00 p. m.

4:00 p. m. México: 3:00 p. m.

3:00 p. m. Argentina: 6:00 p. m.

El encuentro se podrá ver en la cuenta oficial de WestCol en Kick.com y también en su canal oficial de youtube, donde se pondrá a prueba, la capacidad de convocatoria que tiene el streamer en conjunto con el expresidente.