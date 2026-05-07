Walter Mercado: números de la suerte del 8 de mayo para todos los signos

Cada día, miles de personas apuestan su dinero por medio de los juegos de azar; para esto, deben arriesgarse con combinaciones numéricas que, de ser las correctas, pueden generar grandes ganancias en cuestión de minutos.

Es por esto que muchos esperan las recomendaciones que dejó Walter Mercado, el reconocido astrólogo y vidente que falleció en 2019, pero cuyo legado sigue presente gracias a sus familiares, quienes se encargan de mantener actualizados a sus seguidores.

Para el viernes 8 de mayo, su sobrina Betty B. Mercado destapó el horóscopo, consejos y recomendaciones, además de los esperados números de la suerte.

Estos son los números que lo acercarían a una millonaria fortuna. Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Aries atraviesa un momento de renovación después de haber superado una situación difícil que marcó su vida recientemente. El deseo de explorar y vivir nuevas experiencias será protagonista durante este día.

Números de la suerte: 11, 3 y 46.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Tauro podría recibir algo que ha deseado durante mucho tiempo. Sin embargo, esta oportunidad también llegará acompañada de nuevas responsabilidades que requerirán compromiso y madurez.

Números de la suerte: 49, 25 y 17.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Las palabras o actitudes tomadas sin pensar podrían afectar a personas cercanas. Aun así, en el ámbito laboral y económico se avecinan recompensas.

Números de la suerte: 12, 8 y 3.

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Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Este día será ideal para poner límites y evitar que otros abusen de su buena voluntad. Los astros sugieren fortalecer la autoestima y reconocer la verdadera raíz de los problemas.

Números de la suerte: 19, 4 y 22.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Personas cercanas y familiares estarán pendientes de su bienestar y enviándole buenas energías. Aunque exista gente envidiosa alrededor, la recomendación es mantenerse firme.

Números de la suerte: 40, 2 y 37.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

La suerte también podría aparecer en juegos de azar, aunque se recomienda actuar con moderación y evitar excesos.

Números de la suerte: 50, 13 y 2.

Estos son los números que lo acercarían a llevarse el premio mayor de la lotería, según Walter Mercado. Foto: Foto 1: Getty Images / Foto 2: Getty Images

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Un momento de tranquilidad, acompañado de música o lectura, ayudará a recuperar el equilibrio interior y a liberar tensiones acumuladas.

Números de la suerte: 5, 11 y 19.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Una persona cercana podría estar exigiendo demasiado de su tiempo y energía. Este será un buen momento para tomar decisiones que le permitan avanzar con mayor libertad.

Números de la suerte: 50, 8 y 14.

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Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

El estrés y la ansiedad podrían estar afectando su bienestar físico, por lo que será importante encontrar espacios de descanso y tranquilidad. Los astros recomiendan escuchar más al cuerpo y atender las señales de cansancio.

Números de la suerte: 15, 1 y 22.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Se aproximan cambios positivos para Capricornio, especialmente en el plano económico. Sin embargo, será necesario actuar con paciencia y evitar decisiones apresuradas.

Números de la suerte: 38, 4 y 16.

Estos serían los números afortunados en los próximos sorteos de loterías y chances, según el fallecido vidente. Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

La sinceridad será fundamental para Acuario en temas sentimentales. Los astros advierten que las mentiras o los engaños podrían traer consecuencias inesperadas.

Números de la suerte: 33, 12 y 28.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Piscis sentirá deseos de renovar su imagen y enfocarse más en el cuidado personal. Cambios físicos o de estilo podrían ayudarle a recuperar confianza y seguridad.

Números de la suerte: 5, 20 y 13.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.