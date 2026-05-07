Desconcertante mensaje de suegra de Carolina Flores sobre el crimen: “Se disparó sola”

Tras la detención de Érika María Herrera en Venezuela, el caso por la muerte de Carolina Flores tomó un nuevo rumbo y despertó aún más interés entre los medios y usuarios en redes sociales, quienes están al pendiente de todo lo que sale a la luz.

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Según testimonios entregados por familiares y personas cercanas a la exreina, una cuantiosa herencia que habría recibido en 2024, luego del fallecimiento de su padre en 2022, podría estar relacionada con el crimen. Allegados a la víctima aseguran que, desde entonces, las diferencias y tensiones dentro del entorno familiar se habrían intensificado, especialmente por actitudes de la mujer.

Mientras tanto, las autoridades mexicanas continúan reuniendo pruebas y declaraciones para esclarecer lo ocurrido en el apartamento de Polanco, en Ciudad de México. El caso sigue causando conmoción por la violencia del ataque y por los nuevos detalles que han ido apareciendo en medio de la investigación.

De hecho, recientemente, Radio Fórmula y la Razón indicaron que La Parcera Justin, influencer que vive en Venezuela, se encargó de dar a conocer supuestas notas que tenía Erika María en su celular, haciendo referencia al crimen.

En lo recopilado, que también se une a lo dicho por Nacho Lozano, periodista; El Heraldo de México, Univisión y Reporte Índigo, estos textos estaban en un celular que llevaba la suegra de Carolina Flores cuando fue detenida por la autoridades. En estas supuestas palabras, la mexicana se defendía de lo sucedido, lanzando un detalle inaudito.

En lo revelado por los medios, Erika María Herrera habría dicho que el arma se disparó sola, pues no tenía intención en hacerle daño.

“Sentía que había perdido todo porque antes de ella, éramos felices […] No quise hacerle daño, sólo quería que me diera mi lugar”, contaron.

“Era como darle cinturonazos, pero por Dios que se disparó sola y llegó un momento que todo se puso oscuro y no sabía qué estaba pasando”, habría escrito, según Radio Fórmula.

No obstante, en lo registrado, la mujer le explicó a Alejandro Sánchez, su hijo, que quería “castigar” a Carolina Flores y se defendió de lo que sucedió.

Erika N, suegra de Carolina, fue arrestada en Venezuela Foto: X/@RaulGtzNR

“Cuando me preguntaste qué había hecho, sólo castigarla por grosera y mamona, pero no para hacerle daño, yo tenía el arma para protegerme y eso hice”, reseñaron en La Razón.

De igual manera, según ubica Univisión, la influencer habría leído lo escrito: “El arma se disparó casi sola, casi automáticamente. Vuelvo al momento una y otra vez en mi mente y sigo sin comprenderlo. Y lo que pude haber causado viajando con ella. Parece que los años me están jugando una mala pasada