Papa León XIV pasa bochornoso momento durante una llamada a su banco

Recientemente se dio a conocer una curiosa anécdota en la que el papa León XIV se vio involucrado cuando quiso realizar un trámite ante su banco, en donde la empleada que lo atendió no creyó que estuviera hablando con el sumo pontífice.

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La revelación se hizo en medio de una reunión que tuvo lugar en Naperville, en el estado de Illinois, donde Tom McCarthy, amigo personal de Robert Prevost, ahora León XIV, contó a un grupo de personas que el pontífice quería cambiar los datos registrados en la entidad bancaria luego de tener que radicarse lejos de su país de origen tras ser elegido como el sucesor del papa Francisco.

Cardenal Robert Prevost y papa Francisco. Foto: Tomada de Vatican News

Aunque esto parecía un trámite sencillo, todo fue tornándose muy diferente. Durante la llamada, León XIV respondió correctamente a las preguntas de seguridad que regularmente se hacen en estos casos; sin embargo, la empleada del banco le dijo que, para adelantar la actualización de datos, era necesario que se dirigiera personalmente a una de las sedes de la entidad.

McCarthy aseguró que León XIV dijo: “no voy a poder hacerlo”, y tiempo después le preguntó a la empleada, con el fin de lograr la actualización: “¿Importaría si le dijera que soy el papa León?”. Luego de esto, la mujer colgó.

Quizá ella creyó que se trataba de una broma, pero para su sorpresa, quien estaba al otro lado del teléfono era el máximo líder terrenal de la Iglesia católica.

Ahora, la posición del papa es compleja, pues, quién tomaría en serio a alguien que dice ser el sumo pontífice en medio de un trámite tan “simple”.

Esto también abre nuevas discusiones en cuanto a lo que tienen que atravesar personalidades muy importantes, en este caso del mundo religioso, aunque fácilmente escalable a cualquier estrella de cine o de música.

Entender que las figuras públicas, antes de ser famosas, son personas como cualquier otra, generaría otro tipo de dinámicas de comprensión para aquellos que viven con las luces de los flashes relampagueándoles en la cara.

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El papa Francisco también se caracterizó por una vida austera y sencilla, en la que a veces se le veía incómodo con los estrictos protocolos que por años han circundado instituciones como la Iglesia católica.

El papa León XIV nació en territorio estadounidense. Foto: Getty Images

El papa León XIV, bautizado como Robert Prevost, nació en territorio norteamericano, pero ha tenido una larga trayectoria en diferentes países latinoamericanos. Hoy, como obispo de Roma, tiene sobre sus hombros una inmensa responsabilidad con una de las iglesias más grandes del mundo.

Recientemente ha tenido varios enfrentamientos con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por temas relacionados con las posiciones frente a distintos conflictos bélicos que han tenido lugar, como el de Irán.