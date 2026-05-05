Trump estalla de nuevo contra el papa León XIV, dice que “pone en peligro a muchos católicos”. El pontífice responde

El presidente Donald Trump recrudeció este martes su disputa con el papa León XIV al acusarlo de “poner en peligro a muchos católicos” por su postura sobre la guerra contra Irán, en declaraciones que generaron perplejidad en el Vaticano a dos días de la visita del secretario de Estado Marco Rubio a Roma para reunirse con el pontífice.

Las declaraciones de Trump se produjeron durante una entrevista en el canal conservador Salem News Channel, cuando el periodista Hugh Hewitt le preguntó por qué el papa no menciona el caso de Jimmy Lai, el activista católico encarcelado en Hong Kong. Trump cambió de tema de inmediato.

León XIV vs. Trump: ¿qué hay detrás de la disputa entre el papa y el presidente?

“El papa prefiere hablar del hecho de que para Teherán está bien tener un arma nuclear, y no creo que sea algo positivo”, dijo. “Creo que está poniendo en peligro a muchos católicos y a mucha gente. Supongo que, si depende del papa, él piensa que está bien que Irán tenga un arma nuclear”.

El papa respondió a Donald Trump tras sus comentarios. Foto: GETTY IMAGES

El papa León XIV respondió este martes sin mencionar a Trump por su nombre. “La misión de la Iglesia es predicar el Evangelio, predicar la paz”, dijo el primer papa nacido en Estados Unidos, de nombre secular Robert Francis Prevost.

“Si alguien quiere criticarme por predicar el Evangelio, espero simplemente que se le escuche por el valor de las palabras de Dios.” En una declaración anterior, el pontífice ya había zanjado la disputa con una frase inusualmente directa: “No tengo miedo a la administración Trump.”

Papa León XIV respondió a Donald Trump tras sus ataques contra el pontífice. Esto dijo

Las críticas de Trump llegan a dos días de la visita de Rubio al Vaticano, donde el secretario de Estado se reunirá con el pontífice y el cardenal Parolin en un intento por recomponer el vínculo bilateral. Desde la Embajada Estadounidense en el Vaticano señalaron que el objetivo de la visita es abrir un canal de diálogo. La nueva arremetida de Trump contra León XIV complica ese propósito antes de que Rubio aterrice en Roma.

El papa León XIV. Foto: Getty Images

La tensión entre ambos lleva varias semanas. El mes pasado, León XIV calificó de “inaceptable” la amenaza de Trump de que “toda una civilización morirá” en Irán, y sugirió que una “ilusión de omnipotencia” estaba alimentando ese y otros conflictos.

Trump respondió llamando al papa “débil en materia de delincuencia” y “terrible en política exterior”, y llegó a decir que prefería al hermano del pontífice, Louis, a quien describió como “un seguidor acérrimo de Maga”. También publicó en redes sociales una imagen en la que se mostraba a sí mismo como Cristo.

La sorpresiva imagen que publicó Trump y que le dio la vuelta al mundo tras arremeter contra el papa León XIV

Como señal adicional de distancia, León XIV no visitará Estados Unidos en 2026, año en que el país conmemora sus 250 años de independencia. El 4 de julio lo pasará en la isla italiana de Lampedusa, donde miles de migrantes llegan desde África para emigrar hacia territorio europeo.