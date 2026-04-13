La sorpresiva imagen que publicó Trump, que le da la vuelta al mundo, tras arremeter contra el papa León XIV

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, compartió este lunes en horas de la mañana una imagen generada por inteligencia artificial en la que aparece caracterizado como Jesucristo, tras lanzar un ataque de declaraciones contra el papa León XIV, a quien critica por sus reparos a sus políticas en el poder.

La imagen que estuvo publicada por más de doce horas provocó miles de críticas al presidente estadounidense, a pesar de los más de 13 mil likes y 3 mil reposteadas que tuvo en su red social, Truth Social, antes de que este mismo eliminara la publicación original que le dio la vuelta al mundo.

El mandatario de los Estados Unidos, Trump, había dicho que “no es un gran admirador del papa León” y lo acusó de “jugar con un país (Irán) que quiere un arma nuclear”.

Según el mandatario norteamericano, “el Papa León XIV es débil en materia de delincuencia y pésimo en política exterior”, y, además, muestra “debilidad (...) contra las armas nucleares”. “Me cae mucho mejor su hermano Louis (Prevost) que él, porque Louis es todo MAGA”, ha añadido en alusión al movimiento ‘Make America Great Again’, que lo llevó a la Casa Blanca. “Él (Louis Prevost) lo entiende, y León XIII no”, manifestó.

Imagen de Donald Trump representado como Jesucristo, publicada en la cuenta de Truth Social del mandatario. Foto: Captura de pantalla de Truth Social @realdonaldtrump

“No quiero un papa que piense que está bien que Irán tenga armas nucleares. No quiero un papa que piense que es terrible que Estados Unidos atacara a Venezuela, un país que enviaba enormes cantidades de drogas a Estados Unidos y, peor aún, que liberaba a asesinos, narcotraficantes y criminales en nuestro país”, dijo Trump, protestante presbiteriano hasta 2020.

Declarado cristiano no confesional desde entonces, el magnate republicano también ha cargado contra el líder de los católicos por “criticar al presidente de Estados Unidos”, según afirmó en tercera persona antes de defender su gestión desde la Casa Blanca, manifestando que está haciendo “exactamente” aquello por lo que fue elegido: “reducir la delincuencia a mínimos históricos y crear el mejor mercado de valores de la historia”, sin aludir a sus promesas de campaña acerca de “detener las guerras” y no comenzar ninguna.

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Por otra parte, el mandatario norteamericano ha defendido que “(el papa) León debería estar agradecido porque, como todos saben, fue una sorpresa mayúscula”. “No figuraba en ninguna lista para ser papa, y la Iglesia lo puso allí solo porque era estadounidense, y pensaron que esa sería la mejor manera de lidiar con el presidente Donald Trump”, alegó, antes de asegurar que si él “no estuviera en la Casa Blanca, León no estaría en el Vaticano”.

El papa León XIV y el presidente Donald Trump protagonizan un nuevo intercambio de posiciones Foto: Montaje El País. Fotos AFP

El papa León XIV afirmó este lunes que no tiene “la intención de entrar en un debate” con Donald Trump, en respuesta a las críticas del presidente estadounidense.

“No soy un político, no tengo intención de entrar en un debate con él, el mensaje sigue siendo el mismo: promover la paz”, declaró el papa estadounidense a los periodistas a bordo del avión que lo lleva a Argelia.

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“No dudaré en anunciar el mensaje del Evangelio e invitar a todas las personas a buscar maneras de construir puentes de paz y reconciliación, y a buscar maneras de evitar la guerra siempre que sea posible”, dijo.

“Seguiré manifestándome enérgicamente contra la guerra, buscando promover la paz, el diálogo y el multilateralismo entre los Estados para encontrar soluciones a los problemas. Demasiadas personas están sufriendo hoy, demasiadas personas inocentes han sido asesinadas, y creo que alguien debe alzar la voz y decir que hay una mejor manera”, cerró el líder de la Iglesia católica.

*Con información de Europa Press.