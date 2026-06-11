El otro lado del Mundial 2026: la razón por la que miles de aficionados serían infieles durante el torneo

El Mundial de Fútbol 2026 será uno de los eventos deportivos más importantes del año y reunirá a miles de aficionados de diferentes países durante un mes de competencia.

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En medio de los viajes, celebraciones y encuentros internacionales, una encuesta realizada por Gleeden, plataforma de encuentros extraconyugales y no monógamos creada por y para mujeres, analizó cómo este tipo de eventos pueden influir en el comportamiento afectivo y sentimental de algunas personas.

Según el estudio, que fue realizado entre el 20 y el 31 de mayo de 2026 a 25.500 personas en Latinoamérica, el 66 % de los participantes considera que el Mundial puede convertirse en una situación que favorezca una aventura amorosa fuera de la pareja.

Contador Mundial FIFA 2026

Los resultados también indican que, entre las personas que planean asistir al torneo, el 29 % asegura que buscará encuentros casuales durante la competencia, mientras que el 52 % afirma que no descarta esa posibilidad si se presenta la oportunidad.

“Los grandes eventos internacionales generan una sensación de libertad temporal. Las personas están lejos de casa, fuera de sus rutinas habituales y expuestas a nuevas experiencias, lo que puede influir en su comportamiento afectivo y sexual”, explicó Silvia Rubíes, directora de Comunicaciones de la plataforma, siendo esta la razón por la que las cifras de una posible infidelidad aumentarían.

Esta es la relación entre el mundial de fútbol y la infidelidad. Foto: Getty Images

Además, el estudio indica que las apps de citas podrían tener mayor actividad durante el torneo, pues el 57 % de los encuestados considera que estas plataformas facilitan los encuentros casuales en eventos masivos, mientras que el 27 % cree que pueden ayudar en determinadas circunstancias.

Frente a los lugares para concretar una cita, estos fueron los resultados:

50 %: Preferiría hacerlo en el hotel donde se hospeda.

Preferiría hacerlo en el hotel donde se hospeda. 31 %: optaría por un motel o espacio neutral.

optaría por un motel o espacio neutral. 19 %: elegiría la vivienda de una persona local.

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En el caso de los colombianos consultados, el 75 % considera que una eventual llegada de la Selección Colombia a la final del Mundial podría aumentar las probabilidades de vivir una aventura. De este grupo, el 25 % cree que la posibilidad crecería significativamente y el 50 % piensa que el contexto podría influir.

El estudio concluye que, para algunos aficionados, el Mundial 2026 podría tener impacto más allá de lo deportivo, debido a los desplazamientos, celebraciones y nuevas interacciones que surgirán durante la competencia.