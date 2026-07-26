El lunes 27 de julio no pasa desapercibido para quienes creen en la astrología. Más que una fecha común, varios especialistas aseguran que llega con una carga energética particular, capaz de influir en decisiones importantes tanto en lo personal como en lo profesional.

Horóscopo de Walter Mercado: las predicciones clave y los números de la suerte para este sábado 25 de julio

La sugerencia, dicen, es aprovechar el momento. Según astrólogos, el entorno estaría dado para hacer cambios, retomar proyectos e incluso dejar atrás lo que ya no suma.

Todo esto estaría ligado a ciertos movimientos planetarios que favorecerían la intuición, el valor y la capacidad de adaptarse a nuevos escenarios.

En ese contexto, vuelve a tomar fuerza el mensaje de Walter Mercado, enfocado en el amor propio, la fe y la confianza en la energía de cada persona. Un legado que sigue vigente gracias a Betty B. Mercado, quien ha continuado difundiendo sus enseñanzas.

Así, la jornada se perfila como una oportunidad simbólica para reiniciar, tomar decisiones de peso y abrirse a cambios importantes, siempre que se sepa leer el momento.

Se revelan los números con mayor probabilidad de genar el premio gordo de la lotería. Foto: Getty Images

Horóscopo y números de la suerte, según Walter Mercado

Aries

“Saturno retrógrado en tu signo te ayuda a ver qué cosas ya no te funcionan. En el amor te inclina a hablar claro y a evitar discusiones por impulsos. EL dinero influye para que organices mejor tus gastos y no te metas en problemas por actuar rápido. en la salud, te colabora a bajar el ritmo y cuidar tu energía para no agotarte”.

Números de la suerte: 5, 49, 28.

Tauro

“Saturno, retrógrado, ilumina tu estabilidad personal y te muestra qué cambios necesitas hacer para sentirte más seguro. En el amor, vas a pedir lo que necesitas sin miedo. En el dinero, influye para que revises tus cuentas y evites gastos innecesarios. En la salud, te colabora a mejorar tu descanso y a soltar tensiones que cargas desde hace tiempo”.

Números de la suerte: 6, 30, 17.

Géminis

“Saturno, retrógrado en Aries, te ayuda a ver qué cosas te convienen y cuáles solo te distraen. En el amor, te inclina a hablar con claridad y evitar malentendidos. En el dinero, influye para que organices mejor tus planes y evites decisiones impulsivas. En la salud, te colabora a retomar hábitos que te dan energía y te hacen sentir bien”.

Números de la suerte: 10, 42, 38.

Cáncer

“Saturno, retrógrado en Aries, te ayuda a ver qué cosas te afectan más de lo que pensabas. En el amor, te inclina a poner límites sanos y a evitar discusiones que no llevan a nada. En el dinero, influye para que organices mejor tus gastos y no dependas de nadie. En la salud, te colabora a descansar más y a evitar tensiones que se acumulan en el cuerpo”.

Números de la suerte: 43, 27, 12.

Leo

“Saturno, retrógrado, te ayuda a ver con claridad qué personas y situaciones te convienen. En el amor, te inclina a hablar con sinceridad y a evitar juegos emocionales tóxicos. En el dinero, influye para que seas más responsable y no arriesgues de más. En la salud, te colabora a retomar hábitos que te fortalecen”.

Números de la suerte: 8, 29, 34.

Estas son las cifras con las que podría convertirse en el ganador del premio mayor. Foto: Getty Images

Virgo

“El tránsito de Saturno retrógrado te muestra qué cargas ya no debes seguir llevando. En el amor, te inclina a pedir apoyo y a no hacer todo tú solo. En el dinero, influye para que pongas orden en pagos, deudas o acuerdos. En la salud, te colabora a soltar estrés acumulado y a cuidar mejor tu energía”.

Números de la suerte: 4, 17, 22

Libra

“Saturno retrógrado te ayuda a ver qué vínculos son reales, sólidos y cuáles necesitan ponerles límites. En el amor, te inclina a buscar claridad y compromiso real. En el dinero, influye para que tomes decisiones más maduras y evites gastos por impulso. En la salud, te colabora a equilibrar tus emociones para sentirte más estable”.

Números de la suerte: 6, 10, 21.

Escorpio

“Este tránsito de Saturno retrógrado te muestra qué hábitos o rutinas te ayudan y cuáles te afectan. En el amor, te inclina a ser más atento y a estar más presente. En el dinero, influye para que te organices mejor y aumentes tu productividad. En la salud, te impulsa a mejorar tu alimentación y tu descanso”.

Números de la suerte: 33, 15, 2.

Sagitario

“Saturno retrógrado ilumina tu vida afectiva y creativa. En el amor, te inclina a tomar decisiones más serias y a evitar relaciones que no te dan estabilidad. En el dinero, influye para que seas más cuidadoso con tus proyectos y no te disperses. En la salud, te colabora a mantener una rutina que te dé energía y ánimo”.

Números de la suerte: 18, 4, 25.

Capricornio

“Saturno, retrógrado, toca tu hogar y tus emociones. En el amor, te inclina a mejorar la comunicación y a evitar tensiones familiares. En el dinero, influye para que organices mejor tus prioridades y no cargues con gastos que no te corresponden. En la salud, te colabora a encontrar calma y estabilidad interna”.

Números de la suerte: 41, 30, 9.

Estos son los números que lo acercarían a una millonaria fortuna. Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

Acuario

“Saturno retrógrado, influye en tu manera de pensar y verás qué ideas te favorecen y cuáles te frenan. En el amor, te inclina a hablar claro y evitar confusiones. En el dinero, influye para que tomes decisiones más inteligentes y evites riesgos innecesarios. En la salud, te lleva a cuidar tus pensamientos y evitar estrés”.

Números de la suerte: 26, 1, 23.

Piscis

“Saturno retrógrado, toca tu relación con el dinero y tu seguridad personal. En el amor, te inclina a pedir lo que necesitas sin miedo. En el dinero, te lleva a organizar mejor tus recursos y evitar pérdidas innecesarias. En la salud, vas a establecer hábitos que te den estabilidad física y emocional”.

Números de la suerte: 5, 49, 12.