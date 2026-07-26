La nueva tumba de Yeison Jiménez sorprende por su lujo: este es el detalle que más llamó la atención

La memoria de Yeison Jiménez sigue más viva que nunca entre sus familiares y seguidores. Esta vez, el homenaje que conmovió a muchas personas fue el que hizo su hermano Alejandro Jiménez, quien mostró en redes sociales la nueva tumba del cantante, un monumento que no pasó desapercibido por su imponente diseño y por el profundo significado que representa para quienes recuerdan al intérprete de El aventurero.

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Las fotos que publicó muestran un espacio elegante donde destaca una gran estatua dorada con el rostro del artista, convertida en el centro del homenaje.

El monumento fue creado para inmortalizar la figura del cantante y rendir tributo a la huella que dejó en la música popular colombiana, género en el que logró convertirse como uno de los nombres más importantes de los últimos años.

Yeison Jiménez Foto: x

Junto a las fotos, Alejandro compartió un emotivo mensaje dedicado a su hermano, recalcando que el amor que siente por él no puede resumirse en un lugar físico y que siempre será recordado como el mejor, de la gente y para la gente.

“Mi amor por ti no se define en este lugar ni mucho menos aquí va a quedar, eras y seguirás siendo el mejor, de la gente y para la gente. Te amo hermanito, y es tan grande mi amor por ti que no existe una palabra para poderlo describir, o al menos poderse decir un poco de lo mucho que siento por ti en mi corazón. Yeison Jiménez por siempre y para siempre, el más grande todos en esta vuelta”, escribió el hermano menor del fallecido cantante.

Sus palabras despertaron miles de reacciones entre los seguidores del artista, quienes también aprovecharon la publicación para enviar mensajes de cariño y recordar los momentos que vivieron gracias a su música.

“Por siempre mi parcero. Gente buena por demás! Viva YJ”; “Los amo siempre”; “El mejor por siempre”; “Siempre en el corazón”; “El mejor de todos, Dios te tiene en un mejor lugar”, fueron algunos de los comentarios.

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Aunque la familia no confirmó públicamente la ubicación exacta del nuevo monumento, se aprecia que es un cementerio, a donde acude su familia para visitarlo, sobre todo en fechas especiales como hoy, 26 de julio de 2026, fecha en el que el cantante estaría celebrando un año más de vida.