Laura Rodríguez y Rafael Zea: las fotos que reviven el escándalo de supuesta infidelidad en pleno rodaje

El inicio de las grabaciones de la producción Dulce Pecado, la bioserie inspirada en la historia de los cantantes de música popular Paola Jara y Jessi Uribe, ha estado acompañado por una serie de versiones difundidas en medios de entretenimiento sobre presuntas tensiones personales entre integrantes de su elenco.

Las actrices Laura Rodríguez y Juana Arboleda, junto con el actor Rafael Zea, son los nombres señalados en medio de especulaciones que hasta el momento no han sido confirmadas por los involucrados.

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El proyecto, producido por Caracol Televisión, comenzó su etapa de filmación con un reparto encabezado por Sebastián Carvajal, en la interpretación de Jessi Uribe, y Laura Barjum, encarnando a Paola Jara. La producción busca llevar a la pantalla chica la trayectoria y la relación sentimental de los artistas colombianos, en un plan de rodaje que se extendería por varios meses en locaciones como Bogotá y Honda (Tolima).

Sin embargo, en los últimos días la atención mediática se ha desplazado parcialmente hacia el equipo actoral secundario, luego de informaciones presentadas en espacios de la televisión local sobre presuntos conflictos originados en producciones anteriores.

De acuerdo con afirmaciones realizadas por el presentador Ariel Osorio en el programa La Corona TV, existiría un distanciamiento evidente entre Laura Rodríguez y Juana Arboleda. Según el comunicador, ambas actrices habrían solicitado pautas específicas a la producción para minimizar las coincidencias en el set durante el desarrollo de las escenas.

Las informaciones divulgadas atribuyen el origen de este distanciamiento a presuntos vínculos personales que habrían derivado en la ruptura de las relaciones que mantenían Rodríguez con el director Héctor Sánchez, y Arboleda con el actor Rafael Zea, este último con quien sostuvo una relación de cerca de 17 años.

No obstante, estas afirmaciones corresponden a reportes periodísticos de entretenimiento y no han sido respaldadas por comunicados oficiales o declaraciones directas de las partes afectadas.

Las pruebas que vincularían a Laura Rodríguez y Rafael Zea Foto: captura de pantalla

En emisiones recientes del mismo espacio televisivo, se presentaron imágenes atribuidas a seguidores y capturas de publicaciones temporales en la red social Instagram de Laura Rodríguez y Rafael Zea, sugiriendo que ambos actores habrían compartido tiempo juntos en zonas rurales del altiplano cundiboyacense.

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Estas coincidencias digitales han alimentado versiones sobre un posible vínculo sentimental entre Rodríguez y Zea. Hasta el momento, ninguno de los dos intérpretes ha emitido declaraciones para confirmar o desmentir los señalamientos sobre su vida privada. En declaraciones pasadas, la actriz Juana Arboleda había señalado de manera general que procuraba mantener un trato cordial y respetuoso con sus colegas de trabajo.

El desarrollo del rodaje continuará en las próximas semanas mientras la producción avanza en el cronograma establecido para el lanzamiento de la bioserie.