De la televisión colombiana a Hollywood: el actor colombiano Carlos Manuel Vesga es nominado a los Premios Emmy 2026

La televisión internacional ha otorgado un reconocimiento histórico al talento colombiano. El actor bogotano Carlos Manuel Vesga ha sido nominado por primera vez a los Premios Emmy 2026 en la categoría de Mejor Actor de Reparto en una Serie de Drama. El reconocimiento responde a su interpretación de Manousos Oviedo en Pluribus, la nueva apuesta de ciencia ficción de la plataforma Apple TV+, creada por Vince Gilligan, la mente detrás de éxitos aclamados como Breaking Bad y Better Call Saul.

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Pluribus se ha consolidado como una de las producciones más fuertes de la temporada de premios, acumulando un total de 18 nominaciones. La serie compite directamente en la categoría de Mejor Serie Dramática junto a títulos de alto perfil como The Pitt, The Diplomat, Slow Horses, The Gilded Age, Paradise, A Knight of the Seven Kingdoms y Your Friends and Neighbors. Asimismo, su protagonista, Rhea Seehorn, ha sido nominada como Mejor Actriz Principal en Drama, fortaleciendo el posicionamiento de la producción en el panorama audiovisual global.

Vesga, cuya trayectoria en la televisión colombiana incluye personajes destacados como José Osorio en La Nocturna y ‘Picasso’ en El Bronx, enfrentó una dinámica interpretativa completamente diferente para este proyecto internacional. Según declaraciones del propio actor sobre la construcción de su personaje, el rol de Manousos Oviedo supuso un desafío técnico y artístico centrado en la ausencia de diálogos durante el inicio de la historia.

“Uno, generalmente en la televisión colombiana se enfrenta a mucho diálogo, el silencio no está tan presente, y de pronto tener que abordar que el principio del personaje es prácticamente, no prácticamente, es literalmente sin decir absolutamente nada, y solo son acciones físicas, realmente era una cosa muy inesperada para mí”, explicó Vesga, calificando la experiencia como un proceso de redescubrimiento actoral en la televisión.

El trasfondo de Manousos Oviedo está profundamente ligado a la experiencia de la migración, un elemento que el actor utilizó para estructurar la rigidez y las convicciones de su personaje. Dentro de la narrativa de la serie, Oviedo es un hombre que debió abandonar Colombia para establecerse en Paraguay, un pasado de pérdidas y traumas que, según detalla el intérprete, justifica su posterior resistencia absoluta a interactuar o negociar con el grupo denominado “los Otros”.

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La evolución de la trama lleva al personaje a encontrar una última esperanza en Carol (interpretada por Rhea Seehorn), lo que lo impulsa a migrar nuevamente. Para cumplir su propósito en este nuevo entorno, Oviedo se impone la estricta rutina de aprender expresiones en inglés, una preparación que Vesga describe como un “mantra” o una “letanía” crucial para asegurar la comunicación en una misión que el personaje asume como un asunto de vida o muerte para salvar al mundo.

El arco dramático del personaje se desarrolla bajo condiciones de aislamiento extremo dentro de una oficina, un entorno diseñado para poner a prueba su cordura y su enfoque.

De acuerdo con el análisis de Vesga, Manousos mantiene la claridad de sus objetivos durante la mayor parte de la temporada, mostrando confusión únicamente hacia el desenlace, cuando se enfrenta a un giro narrativo vinculado con una bomba atómica. Este evento deja la historia de Oviedo en una situación de suspenso que ha capturado la atención de la crítica especializada.