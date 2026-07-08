El enojo de Didier Deschamps en rueda de prensa previa al jugo con Marruecos: aclaró su inconformidad

Quedó registrado el enojo de Didier Deschamps, este miércoles 8 de julio, en la rueda de prensa previa al partido de su selección de Francia, contra Marruecos, por los cuartos de final del Mundial 2026.

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Deschamps ya había acabado, pero se tuvo que volver a sentar para responder a una pregunta más. Esto en medio de gestos de inconformidad, y explicando a los periodistas en la sala que tenía compromisos que cumplir.

😠🇫🇷 Así fue el enfado de Deschamps en la rueda de prensa previa al partido ante Marruecos. Se molestó por la duración de esta#ASColombia | #RutaMundial pic.twitter.com/l1wzWrb3XS — AS Colombia 🇨🇴 (@AS_Colombia) July 9, 2026

Al final, quienes registraron el momento, afirman que Didier Deschamps no quedó conforme con la duración de la rueda de prensa previa al partido.

Didier Deschamps: “Marruecos es un combinado excelente”

Marruecos se ha transformado desde que Mohamed Ouahbi asumió en marzo: pasó de ser una selección de aguante y contragolpe a apostar por un fútbol más ofensivo que da riendas sueltas a jugadores de élite como el capitán Hakimi y los volantes Brahim Díaz e Ismael Saibari.

Flamante contratación del Bayern Múnich, Saibari es el goleador del equipo en el Mundial con tres tantos, pero se lesionó ante los canadienses y se ausentará del juego de cuartos, confirmó Ouahbi el miércoles.

La capacidad futbolística africana tiene todos los argumentos para frenar en seco el sueño de Francia de ganar su tercera estrella, luego de las bordadas en 1998 y 2018.

“Es un combinado excelente que atesora individualidades de primer nivel. Están aquí para ganar, les gusta tener la pelota, atacar, meter goles y por ello tenemos que estar listos para dar nuestra mejor versión”, dijo Deschamps este miércoles.

Pero los bleus quieren despertar a sus tres fieras -Mbappé, Michael Olise y Ousmane Dembélé- luego de que fueran anuladas por los paraguayos, un alto en el camino para el equipo que tal vez ha mostrado el mejor fútbol en Norteamérica.

El capitán marcó de penal el tanto del triunfo ante la albirroja y sigue en la pelea por la Bota de Oro, con siete dianas en cinco partidos, una menos que el máximo artillero, Lionel Messi.

Kylian Mbappé, de Francia (izquierda), celebra tras marcar el primer gol de penalti contra Paraguay durante el partido de octavos de final del Mundial de fútbol disputado en Filadelfia. Foto: AP Photo/Matt Rourke

El astro del Real Madrid ha sido determinante en la que será la última campaña de Deschamps al frente de los galos, subcampeones mundiales hace cuatro años.

Seguramente llegará con sangre en los ojos después de ser víctima de comentarios racistas de una senadora paraguaya. Los ataques provocaron una ola de indignación en Francia y el respaldo inequívoco de organismos como la ONU y la FIFA.

*Con información de AFP