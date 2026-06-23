Didier Deschamps deja el Mundial 2026 por luto: se perderá partido clave con Francia

El seleccionador francés Didier Deschamps regresará a su país para asistir al funeral de su madre, anunció este martes, 23 de junio, la Federación Francesa de Fútbol (FFF), que precisó que el técnico no dirigirá a los bleus contra Noruega el viernes, en el último partido del Grupo I del Mundial 2026.

Didier Deschamps ne pourra pas assurer les entraînements avant la rencontre Norvège-France. Il ne pourra pas non plus être présent sur le banc vendredi pour le dernier match des Bleus dans le groupe I (21 heures, h.f.).



Le sélectionneur national a eu la douleur, ce mardi matin,… pic.twitter.com/Mqi67B0tJF — FFF (@FFF) June 23, 2026

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“Didier Deschamps no podrá dirigir los entrenamientos antes del encuentro Noruega-Francia. Tampoco podrá estar en el banquillo el viernes. El seleccionador nacional tuvo esta mañana la dolorosa noticia del fallecimiento de su madre. Regresará a Francia para asistir a su funeral”, indicó la FFF en un comunicado.

La Federación precisó que, en ausencia de Deschamps, el grupo estará dirigido por Guy Stéphan, su adjunto, hasta su regreso al campo base de los Bleus en Waltham (Massachusetts).

Ya clasificada para dieciseisavos de final del Mundial, Francia intentará terminar en cabeza del Grupo I ante la Noruega de Erling Haaland, el viernes en Foxborough (Massachusetts).

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Partido clave entre Francia y Noruega

Lo que está en juego es el liderato del grupo I, y con él una mejor posición de alguno de los dos seleccionados con miras a un posible cruce más cómodo en los dieciseisavos de final de este Mundial 2026.

Francia lidera la zona con seis puntos y +5 en diferencia de gol, mientras que Noruega asoma segunda con las mismas unidades pero un gol menos en la diferencia. La paridad está dada y quien gane el duelo se quedará con la cima.

Ni Senegal ni Irak podrán alcanzar ya a Francia o Noruega. De hecho, ambos conjuntos europeos han hecho una brillante presentación en sus dos salidas, en lo que va de esta fase de grupos del Mundial.

Se trata de un golpe, no solo para Deschamps, sino para toda la selección de Francia. Es un seleccionador que ha hecho un proceso destacado con les bleus, levantando la Copa Mundial de la Fifa en 2018 desde la raya técnica, y en 1998 como futbolista.

La prensa y los aficionados están a la expectativa del regreso de Deschamps a los entrenamientos. La FFF no menciona cuándo se podría dar, pero por el comunicado, es muy posible que ocurra cuando se enfrenten a su rival en la ronda de 32 mejores.

*Con información de AFP