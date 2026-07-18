Mbappé se quedó con una deuda y se la confesó a Deschamps: la frase que sacude el Mundial 2026

“Deberíamos haberte dado un mejor final, pero no lo logramos”. Con ese mensaje, Kylian Mbappé rindió homenaje este sábado, 18 de julio, a Didier Deschamps, que dirigirá su último partido al frente de la selección francesa tras 14 años en el banquillo, en el duelo por el tercer puesto del Mundial 2026 frente a Inglaterra.

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“Hoy es tu último baile. Tú, que tanto nos has dado. Deberíamos haberte dado un mejor final, pero no lo logramos”, escribió el capitán de los bleus en sus redes sociales, en un mensaje dirigido a su seleccionador.

“Poner en palabras lo que has aportado durante 14 años es muy difícil. Has sido un actor fundamental en la renovación de este equipo. La gente no siempre supo apreciar tu grandeza, pero el tiempo y la historia se encargarán de hacerlo”, añadió Mbappé, en alusión a las críticas que Deschamps recibió durante años por el estilo de juego, a menudo considerado demasiado conservador.

El delantero del Real Madrid también quiso expresar un agradecimiento más personal a “DD” por haberle “dado la oportunidad de representar a (su) país en el mayor escenario durante tantos años”.

“Me siento privilegiado de haber podido estar al lado de una de las mayores leyendas de nuestro país y solo guardo excelentes recuerdos de todo lo que hemos vivido y logrado juntos”, aseguró Mbappé.

Didier Deschamps y Kylian Mbappé celebrando el triunfo en Rusia 2018. Foto: Icon Sportswire via Getty Images

Francia, derrotada 2-0 por España en las semifinales, se enfrentará este sábado a Inglaterra (21H00 GMT), que cayó 2-1 ante Argentina, en el partido por el tercer puesto del Mundial 2026, en Miami.

Deschamps apunta al tercer puesto

“No tenemos el partido que queríamos (...), pero hay un deber cuando uno lleva esta camiseta”, dijo el técnico el viernes en rueda de prensa en Miami.

“Hay una responsabilidad (...) respecto a millones de franceses y francesas que nos apoyan, que han vibrado de emoción y que también han sufrido decepciones”, añadió en la víspera de su último partido al frente de Francia, con la que ganó un Mundial como jugador en 1998 y otro como entrenador en 2018.

Didier Deschamps se despide como entrenador de la selección de Francia. Foto: Getty Images.

La caída fue brutal para los bleus, a los que la mayoría de la prensa y los analistas veían como máximos favoritos para ganar el domingo.

*Con información de AFP.