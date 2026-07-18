Inglaterra y Francia dejaron un partido histórico: diez goles definieron el tercer puesto del Mundial

Inglaterra venció 6-4 a Francia, este sábado 18 de julio, en uno de los partidos más emocionantes del Mundial 2026. Se desarrolló en Miami, y captó la atención de la prensa y los aficionados.
Eso quiere decir que Inglaterra se queda con el tercer puesto del Mundial 2026, pero generó muchas dudas. De ir ganando 4-0 en el primer tiempo, pasó a sufrir el complemento, con una Francia que sacó su jerarquía, y quedó muy cerca de la hazaña.
Los goles del partido Inglaterra vs. Francia
Inglaterra hizo los cuatro primeros tantos del partido. El primero de ellos fue apenas sobre los 2′, gracias a Declan Rice, quien recuperó el balón en la mitad de la cancha y acabó sacando un remate al borde del área.
Tan solo 15 minutos después, a los 18′, Ezri Konsa puso de cabeza el 2-0 parcial a favor de Inglaterra. Fue de cabeza, tras un tiro de esquina, y causó algarabía en todo el banco inglés.
¡¡GOLAZO DE INGLATERRA!! Rice recuperó, se fue al ataque y metió un tremendo zapatazo para poner el 1-0 vs. Francia a los 2' minutos de juego.— SportsCenter (@SC_ESPN) July 18, 2026
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¡¡OTRO DURO GOLPE PARA FRANCIA!! Centro perfecto de Rice y cabezazo de Konsa para anotar el 2-0 de Inglaterra en Miami.— SportsCenter (@SC_ESPN) July 18, 2026
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Sobre los 37′ y los 45+1′, Bukayo Saka tuvo su revancha. Antes, le habían anulado un gol por fuera de juego, pero en los minutos referenciados, encajó un doblete que parecía casi lapidario sobre Francia. Sin embargo, lo mejor aún estaba por venir.
¡¡¡DANCE, DANCE, DANCE!!! ¡¡Mal retroceso de Francia y definición de Saka para que Inglaterra esté goleando por 3-0 en Miami!!— SportsCenter (@SC_ESPN) July 18, 2026
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¡¡¡PALIZA MUNDIAL!!! ¡¡DOBLETE DE SAKA PARA ANOTAR EL 4-0 DE INGLATERRA A FRANCIA EN EL CIERRE DEL PRIMER TIEMPO!!— SportsCenter (@SC_ESPN) July 18, 2026
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Ambos seleccionados hicieron cambios de cara a este partido, pero en el primer tiempo la movida le salió al técnico de Inglaterra, Thomas Tuchel. Es decir, Didier Deschamps, técnico de Francia que dirigió este sábado su último partido en les bleus, tuvo que hacer cambios para la segunda mitad.
Lo que se vivió en el segundo tiempo del partido fue una locura total. Francia, que parecía muerto, encajó tres goles en los primeros minutos del complemento. Fueron obra de Kylian Mbappé (48′ y 66′) y Bradley Barcola (54′). El combinado francés quedaba a tan solo un tanto del empate.
TENÍA QUE APARECER ÉL… ¡¡KYLIAN MBAPPÉ DESCUENTA Y PELEA POR LA BOTA DE ORO!!— SportsCenter (@SC_ESPN) July 18, 2026
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¡SE ARMÓ UN PARTIDAZO EN MIAMI! Pase TOP de Mbappé y definición de Barcola para el 2-4 de Francia ante Inglaterra.— SportsCenter (@SC_ESPN) July 18, 2026
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¡¡NO PARA DE HACER GOLES!! DOBLETE DE MBAPPÉ PARA ANOTAR EL 3-4 VS. INGLATERRA… ¡Abróchense los cinturones!— SportsCenter (@SC_ESPN) July 18, 2026
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Lo que vino después fue una serie de goles no aptos para cardiacos. Bukayo Saka anotó de penal sobre los 87′, Dembélé volvió a descontar para Francia (90+6′) y Jude Bellingham colocó el 6-4 definitivo, que metió a este partido como uno de los más memorables en la historia de los mundiales.
¡¡HAT-TRICK DE SAKA PARA EL 5-3 DE INGLATERRA A FRANCIA!! ¿El partido del año?— SportsCenter (@SC_ESPN) July 18, 2026
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¡¡EL BALÓN DE ORO NO PODÍA FALTAR!! Jugadón de Upamecano y golazo de Dembelé para el 4-5 de Francia ante Inglaterra.— SportsCenter (@SC_ESPN) July 18, 2026
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¡¡¡SEÑOR GOLAZO DE JUDE BELLINGHAM PARA ANOTAR EL 6-4 DE INGLATERRA ANTE FRANCIA!!! ¡¡LOCURA DE PARTIDO!!— SportsCenter (@SC_ESPN) July 18, 2026
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Datos generales que dejó el partido
- Marcador final: Francia 4 - 6 Inglaterra
- Fecha: 18 de julio - tercer puesto del Mundial 2026
- Estadio: Miami
- Árbitro: Jesús Valenzuela
- Alineaciones titulares:
Francia: Mike Maignan; Malo Gusto, Ibrahima Konaté, Maxence Lacroix, Theo Hernández; Warren Zaïre-Emery, Adrien Rabiot, Rayan Cherki; Michael Olise, Kylian Mbappé, Desiré Doué. DT: Didier Deschamps.
Inglaterra: Dean Henderson; Jarell Quansah, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Djed Spence; Declan Rice, Morgan Rogers, Eberechi Eze; Marcus Rashford, Ivan Toney y Bukayo Saka. DT: Thomas Tuchel