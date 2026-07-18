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Mbappé destrona a Messi como goleador histórico de los Mundiales: también lo pasó en el United 2026

Los tantos convertidos ante Inglaterra dejaron al francés solo en la tabla de goleadores.

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Julián Mateo Candela Suescún

Julián Mateo Candela Suescún

18 de julio de 2026 a las 6:14 p. m.
Mbappé llegó a su gol número 22 en la historia de los mundiales.
Mbappé llegó a su gol número 22 en la historia de los mundiales. Foto: FIFA via Getty Images

Durante el partido por el tercer y cuarto puesto, en el que Inglaterra se impuso 6-4 sobre Francia, Kylian Mbappé hizo historia en los mundiales de fútbol al convertirse en el máximo goleador de la competencia, con 22 tantos.

El delantero del Real Madrid alcanzó este registro al minuto 66, en medio del intento de remontada de la selección francesa frente a los ingleses. Con esa anotación superó a Lionel Messi, quien suma 21 goles con la selección de Argentina.

Asimismo, Mbappé se convirtió en el máximo goleador de esta edición del Mundial, al sumar 10 tantos en ocho partidos.

No obstante, Lionel Messi aún tiene la posibilidad de recuperar el primer lugar en la tabla histórica de goleadores. Para lograrlo, deberá marcar al menos un gol frente a la selección de España en la final del Mundial.

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