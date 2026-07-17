¿Aún no tiene plan? Estos son cinco lugares en Bogotá para ver la final del Mundial 2026 en pantalla gigante

La emoción del Mundial llegará a su punto más alto este domingo con el partido que definirá al nuevo campeón del mundo entre España y Argentina. Mientras miles de personas seguirán el encuentro desde sus casas, otros optarán por reunirse en eventos organizados en distintos puntos de la capital para disfrutar del ambiente futbolero.

Si todavía no tiene plan, estas son cinco alternativas para ver la final del Mundial en Bogotá.

1. Tribuna Club de Coca-Cola, en el parqueadero norte de El Campín

Sistema Coca-Cola llevará a Bogotá la Tribuna Club, un espacio pensado para que familias, amigos y aficionados disfruten juntos de la gran final. Además de la transmisión del partido en pantalla gigante en el parqueadero norte del Estadio El Campín. El evento contará con la presentación de la cantante Juliana Velásquez, quien hará parte de la Coke Session No. 12.

La experiencia llega después de los Fan Fest realizados por la marca en ciudades como Barranquilla y Medellín, donde miles de personas siguieron juntas los partidos del Mundial.

2. Bandas, Polas y Parrillas en el estadio Vive Claro

El estadio Vive Claro será otro de los escenarios para vivir la final con una experiencia que mezclará fútbol, música y gastronomía.

Además de la transmisión del encuentro en pantallas gigantes, el evento reunirá más de 40 cervecerías, una amplia oferta de parrillas y asados, además de bandas tributo que interpretarán éxitos de Maná, Bon Jovi, Linkin Park, Los Prisioneros y Héroes del Silencio.

Programación del evento. Foto: Vive Claro

3. Ver el partido desde el helipuerto de la Torre Colpatria

Para quienes buscan un plan diferente, la Torre Colpatria habilitó su helipuerto para seguir la final del Mundial desde 196 metros de altura.

La experiencia incluye la transmisión del partido en una pantalla gigante de dos metros de alto por tres de ancho, dos cervezas por persona, crispetas, bono de TOSTAO, DJ durante el entretiempo e ingreso al mirador. El ingreso estará disponible dos horas antes del inicio del encuentro y será únicamente para mayores de edad.

@julisantony 👇🏻👇🏻👇🏻 ⚽🏙️ Hay partidos que se disfrutan distinto… y este plan mezcla fútbol, una vista increíble de Bogotá y uno de los escenarios más altos de la ciudad. Así se vive el futbol desde el Helipuerto de la Torre Colpatria ¿Con quién se verían una final del Mundial desde aquí? Precios: -Palco: 700.000 COP * 5 Personas -Pareja: 280.000 COP -Individual: 150.000 COP Fechas: 14 y 15 de Julio La Semifinal 19 de Julio La Gran Final #Bogota #PlanesCheveres #Mundial #TorreColpatria #Fútbol ♬ sonido original - Juli Santony

4. Pantallas gigantes en los parques El Tunal y Fontanar del Río

El Distrito también ofrecerá un plan gratuito para los aficionados. La Alcaldía de Bogotá instalará pantallas gigantes en los parques El Tunal, en la localidad de Tunjuelito, y Fontanar del Río, en Suba, donde cientos de personas podrán reunirse para seguir el partido decisivo del Mundial.

Estos espacios contarán con programación especial y hacen parte de las Fan Zone organizadas por la administración distrital para promover el encuentro ciudadano alrededor de la fiesta del fútbol.

5. Fan Zone de RCN en el parque Mundo Aventura

Otra de las alternativas será la Fan Zone organizada por RCN en el parque Mundo Aventura, donde los asistentes podrán disfrutar de la final en una pantalla gigante de 50 metros, además de atracciones mecánicas, zonas gastronómicas, actividades de entretenimiento y diferentes experiencias para toda la familia.

La jornada busca convertir el parque en uno de los principales puntos de encuentro para los hinchas que quieran vivir el último partido del Mundial en un ambiente completamente futbolero.

Con opciones gratuitas y de pago, planes familiares, experiencias al aire libre e incluso una transmisión desde las alturas, Bogotá se prepara para vivir una verdadera fiesta este domingo.

La final del Mundial 2026 promete reunir a miles de aficionados en distintos puntos de la ciudad para alentar, celebrar y compartir la emoción del partido más esperado del año.