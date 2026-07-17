Ideam lanza alerta por lluvias intensas: este será el día más crítico del puente festivo y las zonas con mayor riesgo

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) advirtió que entre este viernes 17 y el lunes 20 de julio se presentará un incremento de las lluvias en buena parte del territorio nacional debido al paso de la Onda Tropical número 27, un fenómeno que llegará acompañado de mayor nubosidad, chubascos y tormentas en varias regiones.

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De acuerdo con el pronóstico, el domingo 19 de julio será la jornada con las precipitaciones más intensas del puente festivo. Los mayores acumulados de lluvia se esperan en el occidente y suroccidente del país, especialmente en sectores de Chocó, Antioquia, Valle del Cauca, Cauca, el Eje Cafetero y el sur de Córdoba, donde podrían registrarse lluvias persistentes durante gran parte del día.

El panorama comenzará a complicarse desde este viernes con lluvias sobre amplios sectores de las regiones Pacífica, Caribe, Orinoquía y Amazonía, además del norte y occidente de la región Andina. Córdoba, Antioquia, Chocó, Santander, Norte de Santander, Meta, Casanare y Arauca aparecen entre los departamentos con mayor probabilidad de precipitaciones.

Para el sábado, el Ideam prevé un aumento tanto en la intensidad como en la cobertura de las lluvias, principalmente en el occidente y noroccidente del país. La entidad también anticipa precipitaciones generalizadas en la región Pacífica y lluvias entre moderadas y fuertes en sectores de la Amazonía y la Orinoquía.

Aunque las lluvias dominarán buena parte del territorio, el calor seguirá sintiéndose con fuerza en algunos departamentos. El Ideam explicó que en Cesar, Magdalen, Sucre y Bolívar podría registrarse una elevada sensación térmica durante el fin de semana, producto de la combinación entre altas temperaturas y altos niveles de humedad.

El pronóstico también contempla condiciones especiales para la región Caribe. Allí continuarán los vientos alisios con velocidades entre 20 y 30 nudos, situación que incrementará el oleaje frente a las costas de Magdalena y La Guajira. Mientras tanto, en San Andrés, Providencia y Santa Catalina se esperan lluvias durante varios momentos del puente, especialmente entre el domingo y el lunes festivo.

Bogotá tampoco escapará al cambio de tiempo, pues se prevén tardes y noches con lluvias ligeras y moderadas durante el sábado y el domingo.

El lunes 20 de julio las precipitaciones continuarán en buena parte del país. Antioquia, Chocó, Bolívar, Caquetá, Meta, Casanare, Cundinamarca, Boyacá y el Eje Cafetero seguirán con probabilidad de lluvias, mientras el archipiélago de San Andrés mantendrá condiciones inestables durante toda la jornada.

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Pese al aumento de las precipitaciones, el Ideam mantuvo la advertencia por riesgo de incendios de la cobertura vegetal en sectores de Santander, Norte de Santander, Antioquia y Nariño, por lo que recomendó a las autoridades y a la ciudadanía mantener vigilancia permanente y evitar cualquier actividad que pueda provocar conflagraciones.

Además, hizo un llamado a los viajeros a permanecer atentos al estado de las vías, especialmente en zonas con amenaza de deslizamientos, debido a que las lluvias podrían generar emergencias durante el puente festivo.