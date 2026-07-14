Abelardo De La Espriella recibió fuerte llamado de Max Henríquez: “La historia va a juzgar a los que dejaron acabar esta ciencia”

La discusión sobre el futuro de la meteorología en Colombia volvió a tomar fuerza luego de que el meteorólogo Max Henríquez publicara una serie de mensajes en la red social X, en los que cuestionó el rumbo que ha tomado esta disciplina en el país y pidió al presidente electo, Abelardo DeOa Espriella, impulsar una transformación institucional.

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En sus publicaciones, Henríquez aseguró que la meteorología ha perdido capacidades durante las últimas décadas y expresó su preocupación por el estado de la infraestructura, el personal especializado y el manejo que se le ha dado desde distintas entidades del Estado.

Un llamado directo al nuevo Gobierno

Uno de los mensajes que más llamó la atención fue el dirigido al presidente electo y a quien será el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond.

“Doctor Abelardo, nuevo Presidente, Indalecio Dangond, su minagricultura, saquen la Meteorología del IDEAM y llevenla a depender del ministerio de agricultura, donde va a tener mejor sentido de pertenencia. La historia va a juzgar a los que dejaron acabar esta ciencia“, escribió.

El presidente electo, Abelardo De La Espriella, designó a Indalecio Dangond como ministro de Agricultura. Foto: Semana/Defensores de la Patria

Para el meteorólogo, el país necesita replantear la forma en que está organizada esta área, pues considera que la meteorología debería tener una entidad o un sector que le permita fortalecerse y responder a los desafíos actuales relacionados con el monitoreo del clima.

Su preocupación comenzó con la meteorología aeronáutica

Henríquez también hizo referencia al traslado de la meteorología aeronáutica hacia la Aeronáutica Civil, decisión que, según manifestó, representa una pérdida importante para el IDEAM.

En uno de sus mensajes afirmó: “A la Aerocivil el IDEAM entregó su bien más preciado: la Meteorología Aeronáutica, en un acto de increíble desconocimiento de lo que eso significa para el país y para el IDEAM mismo”.

Asimismo, recordó que este servicio fue prestado durante décadas por entidades que antecedieron al IDEAM y sostuvo que existe un amplio conocimiento acumulado por parte de los especialistas que trabajan en esa institución.

“Hoy es un peligro para la seguridad aérea”

Dentro de sus publicaciones, Henríquez manifestó que separar ese servicio del grupo de expertos podría traer consecuencias para la aviación.

“Hoy en día es un peligro para la seguridad aérea del país que dicho servicio no esté en manos de los que saben, que son más de 100 funcionarios del IDEAM, expertos y capacitados, dejados a la deriva“, escribió.

La meteorología aeronáutica consiste en la elaboración de información sobre el estado del tiempo que utilizan pilotos, controladores aéreos y operadores de aeropuertos para planear y desarrollar los vuelos de manera segura.

Críticas al estado de la meteorología en Colombia

Más allá del debate por la meteorología aeronáutica, el especialista aseguró que el problema se ha venido acumulando durante años.

En ese sentido señaló: “La Meteorología en el IDEAM fue un error. Allí nunca ha tenido dolientes, porque los directores, ignorantes en el tema, no defendieron los presupuestos para el mantenimiento de estaciones, radares y radiosondas, que tanto beneficio le aportan a la ciencia en Colombia y el mundo”.

El meteorólogo sostuvo que la meteorología perdió importancia dentro del IDEAM con el paso del tiempo. Foto: LEÓN DARÍO PELÁEZ-SEMANA/ CORTESÍA

La pérdida de infraestructura, otra de sus preocupaciones

Henríquez recordó que Colombia llegó a contar con miles de estaciones para medir las condiciones atmosféricas y aseguró que buena parte de esa infraestructura se ha perdido con el paso del tiempo.

“Fuimos unos 40 bachilleres que nos mandó el país a formarnos en Meteorología en diferentes partes del mundo. Se instalaron, con aporte de programas liderados por la OMM, unas 4 mil estaciones. Que queda de eso? si acaso unas 500, mal mantenidas, o sea en vías de extinción“, manifestó.

También cuestionó la fragmentación de la meteorología entre diferentes instituciones del Estado y consideró que esa situación ha debilitado la capacidad del país para hacer seguimiento a los fenómenos climáticos.

Finalmente, insistió en que el país debe fortalecer esta disciplina para garantizar la recolección de datos que permitan comprender cómo evoluciona el clima y orientar la toma de decisiones frente a fenómenos meteorológicos en el futuro.