Tras 37 años de calentamiento artificial, los bosques de Massachusetts lanzan una advertencia global

Un estudio de casi cuatro décadas en los suelos del bosque de Harvard, en el centro de Massachusetts, liderado por el científico Jerry Melillo del Laboratorio de Biología Marina, ha revelado un riesgo ambiental que permanecía oculto para la ciencia: el calentamiento del planeta está provocando que el suelo libere reservas de carbono que se consideraban seguras y estables.

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Este hallazgo sugiere que los bosques podrían transformarse en una fuente inesperada de gases de efecto invernadero, acelerando el cambio climático de forma imprevista.

El despertar de las reservas “estables”

Históricamente, se pensaba que una parte del carbono almacenado en la tierra —la materia orgánica que proviene de plantas y animales muertos— era “estable”, es decir, que estaba protegida y no se descompondría fácilmente incluso con el aumento de la temperatura. Sin embargo, tras calentar parcelas de terreno de forma artificial a 5 °C por encima de la temperatura ambiental durante 37 años, los investigadores observaron un cambio drástico en la cuarta década de estudio.

Aquellas porciones de materia orgánica que se creía que resistirían el calor comenzaron a degradarse. Al romperse estos depósitos de carbono de larga duración, se libera dióxido de carbono (CO₂) adicional a la atmósfera, un gas que atrapa el calor y eleva aún más la temperatura global.

Los pequeños trabajadores del suelo y el calor

La clave de este proceso reside en los microbios, organismos diminutos que habitan en la tierra y cuya función es fundamental para la vida. Jerry Melillo explica la importancia de estos seres vivos: “Los microbios son componentes críticos de los ecosistemas del suelo porque descomponen la materia orgánica y reciclan elementos esenciales para el crecimiento de las plantas”.

Los microbios del suelo aceleran la liberación de carbono cuando aumenta la temperatura. Foto: Getty Images

El problema surge cuando el calor constante altera estas comunidades microscópicas. Según advierte el experto: “A medida que el calentamiento remodela estas comunidades microbianas, puede acelerar la pérdida de carbono de los suelos”. En términos sencillos, el aumento de temperatura activa a estos organismos para que “coman” o procesen el carbono que antes ignoraban, liberándolo al aire.

Un ciclo de retroalimentación preocupante

Este fenómeno crea lo que los científicos llaman un ciclo de retroalimentación. Al calentarse la Tierra, los suelos liberan más carbono; ese carbono adicional en la atmósfera retiene más calor, lo que a su vez calienta más el suelo, provocando que se libere aún más CO₂. Este proceso no se había incluido con precisión en los cálculos previos sobre el futuro del clima.

El calentamiento global podría activar un ciclo que acelere la liberación de carbono del suelo. Foto: Getty Images

El experimento utilizó un incremento de cinco grados porque representaba el escenario más extremo de calentamiento proyectado cuando se inició la investigación hace décadas. Hoy, esos datos son vitales para mejorar los modelos climáticos y entender cómo responderá el ciclo del carbono terrestre ante el aumento de las temperaturas globales, que ya han subido entre 1,1 y 1,4 °C desde la Revolución Industrial.

La ventana de oportunidad

A pesar del riesgo detectado, los resultados del estudio también subrayan que el impacto final dependerá de las decisiones humanas actuales. El futuro del planeta no está escrito en piedra, sino que está vinculado a la reducción de las emisiones contaminantes.

Sobre las acciones necesarias para mitigar este efecto, Melillo señala: “Si recortamos drásticamente las emisiones de CO₂ procedentes de la quema de combustibles fósiles, o reducimos la deforestación, el aumento proyectado sería menor”. La investigación resalta que, aunque el suelo ha comenzado a revelar su amenaza oculta, todavía existe un margen de maniobra para evitar los escenarios más severos del cambio climático.