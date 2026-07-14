La señal de la cruz negra sobre fondo amarillo: qué advierte y por qué puede evitar accidentes en las vías de Colombia

Las señales de tránsito que se encuentran en las diferentes vías y carreteras de Colombia cumplen un rol importante en anticipar cualquier caso de riesgo, así como en gestionar la circulación de miles de vehículos que se movilizan.

¿Qué significa la señal de tránsito SR-17? Cuidado con la multa

Muchas de estas son ampliamente conocidas, tanto por los conductores como por los peatones. Entre las más destacables se encuentran la señal de “Pare”, los límites de velocidad en un determinado espacio, los de prohibido parquear o estacionar, el paso de peatones y las de curvas.

No obstante, existen varias señales de tránsito que, en el mayor de los casos, terminan siendo desapercibidas o son incomprendidas por los conductores, siendo una de las razones principales que no tienen que ver con alguna prohibición o advertencia al conducir.

Una de ellas es la señal que tiene una cruz negra sobre un fondo amarillo, la cual hace parte de los carteles preventivos, que están hechos para anticipar cualquier hecho que posteriormente puede generar un riesgo en las vías de Colombia, según lo establecido en el Manual de La Señalización Vial de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

¿Qué es lo que significa la señal de tránsito de la cruz negra con fondo amarillo?

Según lo establecido por la ANSV, la señal de tránsito es identificada como SP-11 o intersección de vías, la cual se encarga de indicar la proximidad de una intersección de caminos.

En otras palabras, es la que le indica al conductor que está manejando por una zona que a pocos metros podría encontrarse con otros vehículos que vendrían de múltiples direcciones.

La señal SP-11 no impone una obligación, pero sí advierte sobre riesgos en la vía. Foto: Getty Images

Esto conlleva que el usuario esté mucho más atento a su entorno, para así evitar algún choque o accidente derivado de no prestar atención a carros o motos que se encontraban alrededor.

A diferencia de lo que es una señal reglamentaria, la señal de tránsito de intersección de vías no obliga a que se imponga una acción al conductor, sino que más bien su rol es alertar sobre una posible situación en donde el ciudadano se verá requerido a detenerse, disminuir su velocidad o darle paso a otro actor vial.

Lo más recomendable al ver esta señal de tránsito es que los conductores se anticipen a las futuras maniobras para así contar con más tiempo si hay presencia de otros vehículos, peatones o incluso si existe el paso de un tren cercano.

No es aconsejable que se realicen adelantamientos en zonas con presencia de esta señal de tránsito, al igual que realizar giros bruscos.

Sí se recomienda que el conductor esté preparado en el momento adecuado para ceder el paso a un tercero y siempre observar ambos sentidos de circulación.