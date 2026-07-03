Una flecha roja y otra negra: la señal de tránsito que salva la vida de conductores en Colombia

Para prevenir los accidentes viales y promover una mejor circulación vehicular en las calles del país, se implementa una serie de señales, cada una de las cuales cumple un rol fundamental.

Este es el significado de la señal de tránsito de dos flechas en sentido contrario que no muchos ciudadanos conocen

Estas señales están divididas en tipos, según lo establecido por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). Algunas son reglamentarias, otras son preventivas, otras informativas e incluso otras son turísticas.

En el caso de las señales de tránsito reglamentarias, estas se encargan de indicar las prioridades, prohibiciones, restricciones y normas de uso obligatorio al transitar en las vías de Colombia.

Se caracterizan principalmente por tener una forma circular con un fondo blanco y un borde rojo con símbolos negros. Incumplir alguna de estas señales puede implicar varias sanciones económicas, de acuerdo con lo establecido en el Código Nacional de Tránsito.

Cualquier ciudadano que no respete las señales de tránsito recibirá una multa económica de cuatro salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV).

Entre las señales reglamentarias hay varias conocidas, entre ellas la del “Pare”, la de ceder el paso, la velocidad máxima en una vía establecida, el no estacionar y el prohibido girar en U.

No obstante, existe una que llega a generar dudas en los conductores: muestra una flecha negra y una roja, ambas en sentidos opuestos.

Este se encarga de salvar la vida de los conductores y permitir que haya una circulación vehicular mucho más segura.

¿Qué significa la señal de tránsito de las flechas negra y roja?

De acuerdo con el manual de señalización de la ANSV, esta señal indica la preferencia de avance, la cual señala que aquel vehículo que esté circulando en sentido opuesto tendrá prioridad.

El sentido opuesto es representado por la flecha negra, ya que circula en dirección contraria.

Estos usualmente se encuentran ubicados en puentes vehiculares estrechos y angostamientos de calzada. La señal de tránsito tiene que estar complementada con un mensaje de señal que diga “Prioridad al sentido contrario”.

La señal con una flecha negra y otra roja informa que el paso debe cederse a los vehículos que circulan en sentido contrario. Foto: ANSV - API

En caso de que se encuentre en algún terreno montañoso con calzadas angostas, este debe tener el mensaje “Prioridad al tránsito que sube”, para de esta manera asignar el derecho preferente de vía a los vehículos que suben.

La meta de esta señal de tránsito es mejorar la seguridad vial en las carreteras del país, ofreciendo una mejor circulación, que sea ordenada y ayude a evitar accidentes viales en zonas donde los vehículos pueden congestionarse, realizar una maniobra peligrosa o brusca.

También permite mejorar la visibilidad para el resto de conductores que conducen por las zonas.