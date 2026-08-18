Subastan el primer Ferrari eléctrico y alcanza astronómica suma: así fue la mítica venta del Luce ‘Chasis 0′

RM Sotheby’s tuvo el privilegio de ser el anfitrión de la primera subasta de un vehículo eléctrico de Ferrari. Específicamente en Monterey, California, la marca italiana ofertó el Ferrari Luce, celebrando su entrada a este mercado sin emisiones, alcanzando una cifra multimillonaria con el bautizado “Chasis 0″.

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Ferrari Luce Chasis 0

El vehículo subastado fue denominado “Chasis 0″, correspondiente a la primera unidad convencional del modelo Ferrari Luce, el primer modelo eléctrico de la marca de automotores italiana.

Ferrari Luce en su interior. Foto: Getty Images

Este automotor recibió una configuración exclusiva desarrollada por Ferrari Tailor Made, con una pintura denominada Madreperla Semi-Gloss, que cambia entre tonos verdes y violetas dependiendo de la iluminación. Además, el vehículo cuenta con llantas, pinzas de freno y acabados interiores personalizados.

El Luce tiene una potencia de sistema de 772 kW, equivalente a unos 1.050 caballos de fuerza, lo que permite una aceleración de 0 a 100 km/h en 2,5 segundos y supera los 310 km/h de velocidad máxima.

La llegada del modelo, sin embargo, no estuvo libre de polémica. Su diseño fue desarrollado junto con Jony Ive, antiguo responsable de diseño de Apple, y recibió críticas de aficionados que lo compararon incluso con modelos como el Nissan Leaf y el Fiat Multipla.

Pese a las críticas iniciales, la respuesta comercial ha sido positiva. Según medios especializados como Electrive, la asignación de Ferrari Luce prevista para 2026, de casi 500 unidades, se agotó en menos de dos meses.

El precio de este mítico diseño

De acuerdo con lo informado por Ferrari, el precio de este modelo estaría alrededor de los 550.000 euros en su catálogo habitual; sin embargo, para esta exclusiva unidad se había estimado un valor de la venta correspondiente a los $1,1 millones, aunque finalmente fue vendido por una suma que superó esta estimación más de 36 veces.

El Chasis 0 fue vendido finalmente por 40 millones de dólares, llamando la atención del mundo automotor ante el hito del primer automotor de la marca con esta tecnología. Esta cantidad de dinero no terminará finalmente en las cuentas de Ferrari conceptualizado por la venta de un automóvil más.

Ferrari Luce, el primer vehículo eléctrico de la marca italiana. Foto: Getty Images

La compañía organizadora destacó que todos los ingresos serán destinados a la Fundación Ferrari, que financia proyectos educativos y otras iniciativas. Además, RM Sotheby’s renunció a su comisión de comprador.

Ahora bien, este no es el vehículo más costoso de la historia, pues lo superan ventas como la del Ferrari 250 GTO de 1962, que en 2018 fue realizado por 48,4 millones de dólares.

La diferencia fundamental es que el Luce representa una nueva etapa para Ferrari: es el primer vehículo eléctrico de batería de la marca italiana y, en su primera aparición en una subasta de esta magnitud, ya consiguió un récord mundial para un automóvil nuevo.

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