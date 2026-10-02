El Gobierno nacional detalló el Plan Integral de Operación que activará en los 38 corredores concesionados de Colombia durante esta semana de receso en la que calculan la movilización de más de 8 millones de vehículos en las carreteras nacionales.

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Para optimizar el flujo vehicular, la ANI desplegará más de 6.420 operarios en vía, reforzará 117 estaciones de peaje y contará con 420 recolectores itinerantes (“cangureras”) en articulación con la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional (DITRA).

Tráfico vehicular en la entrada norte a Bogotá. Foto: Getty Images

Es muy importante para los viajeros saber cuáles son las restricciones de carga, los horarios pico y las condiciones operativas en los principales corredores del país.

Restricciones para vehículos de carga pesada: fechas y horarios

Con el fin de descongestionar los accesos a las grandes ciudades y dar prioridad a los vehículos particulares y de transporte de pasajeros, la ANI e Invías fijaron las siguientes restricciones de movilidad para el transporte de carga pesada:

Viernes 2 de octubre: Restricción de 3:00 p.m. a 10:00 p.m. (Aplica específicamente para el sentido Bogotá – Fusagasugá – Girardot).

Restricción de 3:00 p.m. a 10:00 p.m. (Aplica específicamente para el sentido Bogotá – Fusagasugá – Girardot). Sábado 3 de octubre: Restricción de 6:00 a.m. a 4:00 p.m. (Aplica en ambos sentidos de circulación de la vía).

Restricción de 6:00 a.m. a 4:00 p.m. (Aplica en ambos sentidos de circulación de la vía). Domingo 4 de octubre: Restricción de 3:00 p.m. a 11:00 p.m. (Aplica en sentido de retorno Girardot – Fusagasugá – Bogotá).

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Medidas especiales en los tres corredores clave del país

Las autoridades viales concentrarán sus esfuerzos de monitoreo y asistencia en las rutas de mayor tráfico del territorio nacional.

Bogotá – Girardot (tercer carril)

Se estima el paso de más de 380.000 vehículos durante la semana. La concesión incrementará en un 50% sus unidades de asistencia e inspección médica y mecánica en carretera para atender eventuales varadas o colisiones sin frenar el flujo vehicular.

Bogotá – Villavicencio (vía al Llano)

Túnel Quebradablanca: Se mantiene un Plan de Manejo de Tráfico (PMT) permanente con circulación a un solo carril debido a la pendiente pronunciada y los índices de accidentalidad del sector.

Se mantiene un Plan de Manejo de Tráfico (PMT) permanente con circulación a un solo carril debido a la pendiente pronunciada y los índices de accidentalidad del sector. Punto de Referencia PR36: Paso restringido con cierre del carril derecho en sentido Bogotá – Villavicencio debido a fallas en un muro de contención estructural.

Antioquia: Conexión Pacífico 1

Implementación de telepeaje habilitada en un 57% del corredor y presencia de “cangureras”. Además, se habilitarán reversibles intermitentes (cambio de sentido en la circulación) en el tramo comprendido entre Camilo C (PR87+700) y Primavera (PR95+400) para agilizar el flujo de vehículos hacia Medellín o el Suroeste.

Tecnología al servicio del viajero

Para el monitoreo constante de las carreteras, el Gobierno desplegó más de 3.100 dispositivos de Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS), distribuidos en: